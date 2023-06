Kinderfest in Carnuntum

Carnuntum wird am 17. und 18. Juni zur Stadt der Kinder. Junge Römerfreunde können im rekonstruierten Stadtviertel spielerisch den Alltag in der antiken Stadt am Donaulimes entdecken. Die Abenteuerreise beginnt bereits bei der Ankunft, wenn die Besucher sich in römische Gewänder hüllen und zu Bürgern Carnuntums werden. In den Küchen können nach römischen Rezepten zubereitete Leckerbissen wie in Olivenöl herausgebackenes Brot oder mit Honig überzogene „Globi“, Kügelchen aus Gries und Topfen, verkostet werden.

Wer sein Bastelgeschick erproben will, schaut bei verschiedenen Handwerk-und Mitmachstationen vorbei. Im Kräutergarten verrät der Medicus Geheimnisse der antiken Medizin. Die antike Freizeitgestaltung wird beim Würfeln, Sackhüpfen, und, nicht ganz ernst gemeint, dem Hinkelsteinweitwurf, nachgespielt. Beim Festzug, der „Pompa“, ziehen Kulturvermittler mit den Kindern durch die Stadt. Carnuntum war auch ein wichtiger Militärstützpunkt, wer sich als Legionär anwerben lassen möchte, kann eine römische Rüstung anprobieren.

Die Nachbarn der Römer werden ebenfalls vorgestellt. Beim Stand von „Betty Bernstein“, dem Maskottchen des Vereins Österreichische Bernsteinstraße, bringt Gottfried Erger den Kindern die Welt der Kelten näher. Die Programme um das rothaarige Mädchen aus Europas Vorgeschichte sind seit Jahrzehnten beliebt und verzeichneten über 200.000 interessierte Teilnehmer.

Das Kinderfest findet auch noch am Sonntag von 9 bis 17 Uhr statt.