Carnuntum präsentiert Helden der Arena

Die Besucher der Römerstadt Carnuntum erleben am Sonntag live die Faszination der antiken Gladiatorenkämpfe. Carnuntums eigene Gladiatorentruppe, die „Familia Gladiatoria Carnuntina“, stellt im Amphitheater der Militärstadt, einem der Standorte der Römerstadt Carnuntum, die römische „Kampfsportart“ vor.

Die Kämpfe waren laut Veranstalter kein „primitives Abmetzeln", sondern ausgefeilte sportliche Wettkämpfe von Profis, die strikten Regeln folgten und von einem Schiedsrichter überwacht wurden. Um die Spannung zu erhöhen, waren die Kämpfer unterschiedlich bewaffnet, vom schwer gerüsteten „Murmillo“ über den ausgefallenen „Retiarius“, der mit Dreizack und Netz kämpfte, bis zum unheimlichen „Scissor“ (wörtlich: „Schlitzer“).

Die Kämpfe in Carnuntum sind nicht abgesprochen. Gekämpft wird mit Holzwaffen, wie dies auch in der Antike im Training und bei den Morgenkämpfen (quasi dem "Warm-Up") geschah. Weiters gibt es an diesem Tag natürlich viel über das Thema Gladiatur zu erfahren, die auf uns heute oft blutig und primitiv wirkt, obwohl manche Parallelen zu heutigem Profi-Sport durchaus gegeben sind.

Schauplatz ist das Amphitheater der Militärstadt in Bad Deutsch- Altenburg. Auch das römische Stadtviertel in Petronell-Carnuntum hat an diesem Tag wie üblich geöffnet und kann mit dem Eintrittsticket besucht werden.

Programm im Detail

9 Uhr: Beginn der Veranstaltung, Kinderstationen sind geöffnet (Tischspiele, Wiesenspiele, Papyrii bemalen, ...)

10 Uhr: Kinderprogramm „Lebendiges Amphitheater“: Die Arena wird für die Kinder geöffnet. Spielerisch können die Kinder die Welt der Gladiatoren kennenlernen.

11 Uhr: Munera (Pompa und Kämpfe) Nach einer kurzen Pompa (Einzug der Gladiatoren und der Festgemeinschaft) und einer Opferzeremonie beginnen die Gladiatorenkämpfe. Echte Kämpfe ohne Absprache. Gekämpft wird mit Holzwaffen und historisch belegter Ausrüstung.

12 Uhr: Kinderprogramm:

13 Uhr: Munera

14 Uhr: Kinderprogramm

15 Uhr: Munera

