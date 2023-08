Viadonau-Arbeitsschiff „Bad Deutsch-Altenburg“ getauft

Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat das neue via-donau-Arbeitsschiff „Bad Deutsch-Altenburg“ getauft. Der Name bezieht sich auf den Heimathafen im Servicecenter „Carnuntum“ der viadonau in Bad Deutsch-Altenburg. Zu den Arbeitsaufgaben des Schiffes, das in Erlenbach/Deutschland gebaut wurde, werden Wartung und Kennzeichnung der Wasserstraße gehören. Mit Hilfe der „Bad Deutsch-Altenburg“ werden beispielsweise moderne fernüberwachte Bojen in die Donau gesetzt, welche die Schifffahrtsrinne ausweisen. Das Schiff ist rund 22 Meter lang, 5,6 Meter breit und verfügt über zwei Maschinen zu je 259 Kilowatt Leistung. Der Bau des Schiffes wurde von der EU im Rahmen des Projektes „Fairway works! In the Rhine-Danube-Corridor“ finanziell unterstützt.

Die Schiffsmotoren genügen laut viadonau den aktuell strengsten Abgasemissionsvorschriften der EU (Stufe V) und sind mit Katalysatoren und Partikelfiltern ausgestattet. Weiters können die Motoren auch mit alternativen dieselähnlichen Kraftstoffen betrieben werden. So plant viadonau den Einsatz von nachhaltigem hydriertem Pflanzenöl HVO, wodurch sich Einsparungen von Treibhausgas-Emissionen von bis zu 90 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen erzielen lassen sollen. Zusätzliche Energieeinsparungen sollen sich durch die Anordnung der Propeller in Düsen ergeben, weiters wird die Abgaswärme für Heizung genutzt und eine Kraftstoffverbrauchsmessung sorgt für energieeffizientes Fahren.

„Umweltfreundliche Antriebsformen sind auch in der Schifffahrt unerlässlich“, sagt die Klimaschutzministerin bei der Taufe. Sie könnten beim Erreichen der Klimaziele helfen, mit vielen, auch kleinen Maßnahmen könnten gerade im Verkehr in Summe große Mengen an Emissionen vermieden werden. „Ich freu mich, dass die Flotte der viadonau durch das neue Arbeitsschiff im wahrsten Sinne des Wortes ordentlich Schubkraft in Richtung Klimaschutz erhält“, sagte Gewessler.

Die Wasserstraßengesellschaft möchte in Sachen „Emissionsfreier Schiffsverkehr“ mit gutem Beispiel vorangehen. „Viadonau hat es sich zum Ziel gesetzt, den eigenen Schiffsfuhrpark weitgehend auf energieeffiziente Antriebe umzustellen“, ergänzt Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der viadonau.