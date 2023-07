Hauptthema bleibt beim AMS Bruck derzeit die Fachkräftesuche

„Die Inflation und die Teuerung prägen auch den Arbeitsmarkt“, sagt Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost am Beginn des zweiten Halbjahres. Schon seit zwei Monaten stagniert die Zahl der Arbeitslosen. „Jetzt dreht es sich in eine leichte Zunahme“, so Leidenfrost. Die sei allerdings bislang nur bei den männlichen Jobsuchenden zu bemerken. Bei den Frauen sei die Arbeitslosigkeit derzeit nach wie vor abnehmend. Und vor allem im Vergleich zum Niveau vor der Krise bedeute dies immer noch eine deutliche Reduktion.

Im ersten Halbjahr waren durchschnittlich 1.274 Personen pro Monat auf Jobsuche (siehe Infobox). Der Jobmarkt war in diesen sechs Monaten fast durchgehend auf einem Rekordhoch. 361 freie Stellen waren durchschnittlich jedes Monat beim AMS gemeldet, um fast 70 mehr als im Jahr davor. „Das ist mengenmäßig viel, aber die Jobs haben sich geändert. Jede zweite Stelle ist mittlerweile eine Fachkräftestelle, gefragt ist also mindestens ein Lehrabschluss“, so Leidenfrost. Hilfsarbeiter würden so gut wie gar nicht mehr gesucht.

Im Gegenzug dazu habe allerdings jeder zweite Arbeitslose nur einen Pflichtschulabschluss. Die Folge ist der viel diskutierte Fachkräftemangel. „Bei uns sind die Fachkräfte lange Zeit aus dem Osten gekommen. Aber dieser Fischteich ist ausgefischt“, so Leidenfrost. Für die Firmen nehme dies zum Teil bedrohliche Ausmaße an. „Ein Drittel der Firmen sucht schon länger als vier Monate nach Mitarbeitern. Früher waren die Stellen nach drei bis vier Wochen besetzt“, so der AMS-Chef.

Die Lösung heißt Weiterbildung

Die Lösung heißt für Leidenfrost Weiterbildung: „Ich sage den Firmen, nutzt doch unser Angebot der arbeitsplatznahen Qualifizierung, genannt AQUA.“ Dabei bezahlt das AMS die Lebenserhaltungskosten, die Firma die Ausbildungskosten. Am Ende sollte für die Firma ein Mitarbeiter stehen, der maßgeschneidert für die freie Position ausgebildet ist.

Möglicherweise werde aber durch den Fachkräftemangel die diesjährige Winterarbeitslosigkeit nicht so ausgeprägt ausfallen. „Die Baubranche ist nicht mehr so aufnahmefähig“, verweist Leidenfrost auf 89 Arbeitslose, die hier Ende Juni gezählt wurden. „Hier wird nicht mehr so intensiv nach Mitarbeitern gesucht“, weiß der AMS-Chef und vermutet, dass so manche Baufirma ihre Mitarbeiter heuer über den Winter behalten könnte - aus Sorge, im Frühjahr sonst keine geeigneten mehr zu finden.

Beim AMS plant man angesichts dieser Ausgangslage, auch im zweiten Halbjahr, vor allem Ausbildungen für Jobsuchende zu forcieren. Darüber hinaus wird es weiter spezielle Förderungen für Frauen geben, etwa über Programme wie „Frauen in Technik“. Aber auch der Langzeitarbeitslosigkeit soll weiter entgegen gewirkt werden. „Die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich zwar halbiert, aber es kommen auch laufend neue hinzu“, will Leidenfrost hier einen Schwerpunkt setzen, damit möglichst viele erst gar nicht langzeitarbeitslos werden.