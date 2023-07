Hainburg: Jugendliche erlebten Geschichte zum Anfassen

Die Welt des Mittelalters von Experten erklärt: diese Woche präsentierte die Arbeitsgruppe Schlossberg gemeinsam mit der Austrian Longbow Society und den Hainburger Stadtführern "Geschichte zum Anfassen“. 46 Klassen, das sind rund 1.200 Schulkinder und 100 Lehrkräfte aus der Region, waren gekommen, um sich auf der Burg und in der Innenstadt über die bewegte Vergangenheit der Stadt zu informieren und vor allem auch mittelalterliches Handwerk kennenzulernen.

Insgesamt waren elf Stationen eingerichtet worden. So zeigte beispielsweise „Scheunenschmied“ Thomas Hummelberger, wie Metall bearbeitet wurde, Rudolf Braun demonstrierte den Umgang mit dem Bogen und Musikus Florian Emberger von den Hainburger Stadtführern stellte mittelalterliche Musikinstrumente vor. Natürlich wurde auch gespielt, etwa auf einer Portativorgel, wie sie im 13. Jahrhundert bei Spielleuten in Gebrauch war. Theresa Braun aus Sommerein erklärte die Textilverarbeitung nach historischen Vorbildern. In der Stadt beeindruckte die mittelalterliche Architektur, manchmal mit einem gewissen Gruselfaktor verbunden. „Uns hat vor allem der Gemeindekotter im Rathaus gefallen“, sagte etwa Julian aus der 2b der Mittelschule Hainburg.

„Für besonders Interessierte waren auch die Stadttore geöffnet“, berichtet Markus Enengel von der Arbeitsgruppe Schlossberg, der den Ausflug ins Mittelalter schon seit 2014 organisiert. Eine Neuauflage von „Geschichte zum Anfassen“ im nächsten Jahr ist geplant.