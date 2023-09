AMS Bruck kämpft gegen Fachkräftemangel an

Ende August waren 1.209 Personen beim Brucker AMS arbeitslos gemeldet, um 43 weniger als im Vorjahr. „Die Arbeitskräftenachfrage hält weiter ungebrochen an. 423 freie Stellen sind derzeit beim AMS Bruck gemeldet“, sagt Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost. Vor allem in den Bereichen Handel und Dienstleistungen gebe es derzeit viele freie Stellen. „Seit Jahresbeginn ist es dem AMS Bruck gelungen, 1.236 freie Stellen zu besetzen. Das sind um 110 mehr als im Vergleichszeitraum 2022“, zeigt sich Leidenfrost zufrieden.

So erfreulich die Arbeitsmarktentwicklung in der Region sei, so schwierig gestalte es sich jedoch, Jobsuchende und Arbeitsplätze zusammenzuführen. Beim AMS nutze man jedenfalls die starke Nachfrage nach Arbeitskräften, um auch schwer vermittelbaren Personen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. „Damit konnten wir auch die Langzeitarbeitslosigkeit auf 143 Betroffene weiter senken. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 73 Personen weniger", so Leidenfrost.

Eine der größten Schwierigkeiten sei dabei, dass derzeit jede zweite arbeitssuchende Person nur eingeschränkt vermittelbar sei. So hätten 379 Jobsuchende gesundheitliche Einschränkungen. Häufige Gründe für längerer Arbeitslosigkeit seien aber auch mangelnde Qualifikationen, Betreuungspflichten gegenüber Familienangehörigen und auch geringe Mobilität, um Arbeitsstellen erreichen zu können, sprich fehlende Öffi-Verbindungen, fehlender Führerschein bzw. eigener Pkw.

Gleichzeit bleibe auch die Suche nach Fachkräften schwierig. Und das, obwohl im August 157 neue Stellenangebote gemeldet worden seien. Das AMS versucht daher, über Förder- und Qualifizierungsprogramme aus Jobsuchenden Fachkräfte zu machen. So beinhaltet etwa das Programm Frauen in Technik (FiT) ein umfassendes, individualisiertes Beratungs- und Kursangebot mit dem Ziel, Frauen eine Ausbildung bis hin zum Lehrabschluss in einem handwerklich-technischen Bereich zu ermöglichen. „Im heurigen Jahr haben sich bereits 20 Frauen für diese AMS-Qualifizierungsschiene zu Fachkräften interessiert“, so Leidenfrost. Die arbeitsplatznahe Qualifizierung (AQUA) in Betrieben unterstützt Unternehmen dabei, künftige Mitarbeiter selbst weiterzubilden. „Sie können durch AQUA in Abstimmung mit dem AMS gezielt für ihren Bedarf arbeitssuchende Personen zu gesuchten Fachkräften ausbilden. Seit Jahresbeginn nutzen 22 Bewerber diese Möglichkeit“, erklärt Leidenfrost.