Arbeitslosigkeit in Bruck sinkt weiter

„Im Vergleich zu Juli 2022 konnte die Arbeitslosigkeit um 37 Personen auf insgesamt 1.140 verringert werden", so Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost. Besonders erfreulich sei die Entwicklung bei den Langzeitarbeitslosen. Ihre Zahl geht nämlich nun schon 23 Monate in Folge zurück - und zwar deutlich. So ist die Zahl im Vergleich zum Vorjahr um 92 Personen auf 132 Betroffene gesunken. Die Vermittlungsarbeit gestalte sich aber zunehmend schwierieger. „Mehr als die Hälfte aller langzeitarbeitslosen Personen haben Vermittlungseinschränkungen wie gesundheitliche Probleme und etwa zwei Drittel sind älter als 50 Jahre“, weiß Leidenfrost. Dennoch bleibe die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit weiter ganz oben auf der Agenda. Bruck zählt in bei der Reduktion der Langzeitarbeitslosigkeit jedenfalls derzeit zu den erfolgreichsten AMS-Stellen in Niederösterreich.

Ebenfalls erfreutlich sei einmal mehr die Zahl der gemeldeten offenen Stellen. Sie liegt mit 413 Angeboten auf einen Höchstwert. Einzig in der Gastronomie und im Baubereich seien die Jobangebote rückläufig und zwar fast um die Hälfte. „Die anhaltende hohe Inflation, Verteuerungen von Rohstoffen und Bauprodukten, geänderte Förderrichtlinien machen einigen Unternehmen in der Baubranche zu schaffen“, so Leidenfrost. Ein Mangel an Aufträgen habe zuletzt sogar dazu geführt, dass Betriebe Beschäftigte kündigen mussten. Einige dieser arbeitslosen Fachkräfte hätten aber Wiedereinstellzusagen für September. Auch in der Gastronomie würden Betriebe mittlerweile davor zurückschrecken, neue Mitarbeiter einzustellen. Auch hier seien die Ursachen im Fachkräftemangel, in hohen Betriebskosten und bei den Teuerungen zu suchen.

Insgesamt sei die Dynamik am Arbeitsmarkt hoch. „Im laufenden Jahr konnten bereits 1.102 (+108) Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Zeitgleich haben 1.408 Arbeitssuchende ihre Arbeitslosigkeit beendet. Die Zahl der offenen Stellen ist rekordverdächtig und auch die Zahl der neu gemeldeten Stellen lag im Juli mit 180 um 42 Vakanzen über dem Vorjahresstand“, so Leidenfrost. Auffallend sei jedenfalls, dass Betriebe durch den Fachkräftemangel oder bevorstehende Pensionierungen früher mit dem Recruiting beginnen. Und das sei auch gut, denn die Suche nach passenden Personal dauere heuer deutlich länger. „Im Schnitt beträgt sie 68 Tage und ist um 21 Tage länger als noch vor einem Jahr“, so Leidenfrost.