Arbeitslosigkeit sinkt in Bruck noch immer

„Das Erfreulichste gleich vorweg: die Arbeitslosigkeit sinkt weiter“, ist Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost zufrieden. Mit 1.406 Vorgemerkten liegt sie nämlich um 148 Personen niedriger als im Februar 2022. Das ist zugleich ein höherer Rückgang (-9,5%) als im NÖ-Schnitt (-5,9%). Von der günstigen Entwicklung profitieren derzeit stärker die Frauen, und zwar niederösterreichweit. Denn die Zahl der arbeitslosen Frauen ist um neun Prozent gesunken, also deutlich stärker als jene der Männer mit nur minus 3,6 Prozent. Im Bezirk ging die Zahl der arbeitslosen Frauen sogar um 12 Prozent auf 643 Personen zurück. Die der Männer sank um 57 auf 763 Vorgemerkte. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung liegt beispielsweise die Erwerbsbeteiligung der Frauen weiterhin unter jener der Männer. „Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden", so Leidenfrost.

Große Nachfrage gibt es nach wie vor am Stellenmarkt. Derzeit sind 312 Jobs beim AMS gemeldet. „Durch die rasche und konsequente Vermittlungsarbeit der Berater_innen des AMS Bruck versuchen wir den günstigen Arbeitsmarkt zu nutzen, um Arbeitslosigkeit weiter zu senken“, so der AMS-Leiter.

Das wirkt sich auch auf die Langzeitarbeitslosigkeit aus, die mittlerweile halbiert wurde. Aktuell sind 159 Personen im Brucker Raum langzeitarbeitslos. Das ist ein Rückgang von 163 Betroffenen – oder minus 50 Prozent - gegenüber dem Vorjahr. Der Frauenanteil ist dabei deutlich stärker gesunken, nämlich um 96 Personen auf 65 Langzeitarbeitslose. „Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderte Förderprogramme des AMS unterstützten den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit“, betont Leidenfrost, dass das Thema ganz oben auf der Agenda des Brucker AMS bleibe, jedenfalls solange es die Wirtschaftslage es ermögliche.

Insgesamt 408 Jobsuchende konnten in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden. 347 freie Stellen konnten mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 60 Jobs. Dabei bleibe aber der Fachkräftemangel ein akutes Thema in Bau-, Handwerk, Gastronomie- und Pflegebereichen, betont Leidenfrost. Das AMS fördert die betriebliche Ausbildung und Qualifikation von Arbeitskräften, unter anderem mit der arbeitsplatznahen Ausbildung (AQUA) in Betrieben. „Dabei können die Auszubildenden am neuen Arbeitsplatz die notwendigen Fertigkeiten, Qualifikationen bis hin zu einem Lehrabschluss erlernen“, erklärt Leidenfrost.

