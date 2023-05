Bruck läuft gegen Trend

bruck Entgegen dem österreichweiten Trend ist die Arbeitslosigkeit im Bezirk Bruck weiterhin rückläufig. Hier wurden Ende April 1.167 Arbeitslose gezählt, also um 58 weniger als im Vorjahr.

Wie schon seit Monaten sinkt die Arbeitslosigkeit in fast allen Altersgruppen. Lediglich bei den Jugendlichen bis 25 Jahre stieg sie zuletzt um 18 auf 100 Personen. Recht deutlich sinkt hingegen die Langzeitarbeitslosigkeit. Sie halbierte sich von 289 auf 141 Betroffene. „Wir setzen weiterhin auf unsere engagierte Vermittlungsarbeit sowie auf maßgeschneiderter Förderprogramme, um langzeitarbeitslose Kund_innen bei der Rückkehr ins Erwerbsleben zu unterstützen“, betont Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost.

Besonderes Augenmerk legt das AMS heuer außerdem auf die Fachkräfteausbildungen. „Im Zuge der laufenden Qualifizierungsoffensive konnten heuer bereits 20 Kund_innen eine passgenaue Fachausbildung starten“, freut sich Leidenfrost. Weiterhin auf einem Allzeit-Hoch befinden sich die gemeldeten Stellenangebote. Sie legen mit einem Plus von 53 auf insgesamt 395 freie Stellen zu. „Davon wurde jede dritte Stelle vom AMS Bruck aktiv geworben“, hebt Leidenfrost hervor. Allein im April wurden 212 neue Jobs gemeldet. „Mit dieser günstigen Beschäftigungssituation könnte die Langzeitarbeitslosigkeit weiter gesenkt werden“, hofft Leidenfrost.

Der Fachkräftemangel wirkt sich mittlerweile auch auf das Lehrstellenangebot aus. Anfang Mai wurden hier 57 Lehrstellen bei Unternehmen vakant. Diese Steigerung sei eine „klare Reaktion auf den Fachkräftemangel“, weiß der AMS-Chef. Auch bei den Vermittlungen konnte man Erfolge verbuchen. So wurden heuer bereits 648 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzt. „Das sind um 60 mehr als im Vorjahr“, sagt Leidenfrost, der allen Jobsuchenden die AMS-Website „allejobs“ empfiehlt. Die Job-Suchmaschine vereinfacht die online Arbeitsuche. Sie durchsucht alle beim AMS gemeldeten Stellen und zusätzlich im Internet verfügbare Stellenangebote gleichzeitig. „Man erspart sich jetzt langes Suchen auf verschiedenen Internetseiten. So hat eine Abfrage Anfang Mai rekordverdächtige Ergebnisse ergeben. Mit einer Umkreissuche von zehn Kilometern um Bruck qualifizierten sich 283 Angebote, die in den letzten sieben Tagen inseriert wurden“, erzählt Leidenfrost, der aus seiner Erfahrung meint: „Erfolg bzw. Misserfolg ist in den seltensten Fällen auf reinen Zufall oder nur auf das Schicksal zurückzuführen. Erfolg ist sehr oft das Ergebnis von Aktivitäten, Bemühungen und Anstrengungen“.



