Bruck: Saisonarbeitslosigkeit steht vor der Tür

„Die Gesamtarbeitslosigkeit in Bruck liegt noch im grünen Bereich“, sagt Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost. 1.158 Arbeitslose Ende Oktober seien zwar um sieben mehr als im Vorjahr. In Schulung seien aber um 41 Personen weniger als letztes Jahr. „In Summe ergibt das 1.363 Personen, ein Minus von 41 Personen gegenüber dem Vorjahr“, rechnet Leidenfrost vor.

Der Arbeitsmarkt im Oktober blieb dynamisch. 330 (+5) Arbeitsuchende meldeten sich beim AMS an. Zeitgleich beendeten im abgelaufenen Monat 350 (-66) Personen ihre Jobsuche. Die Zahl der Jugendlichen auf Arbeitssuche stieg auf 125 (+22) an, während es bei den Älteren mit 395 Betroffenen einen Rückgang um 42 Personen gab. „Die Langzeitarbeitslosigkeit geht im Arbeitsmarktbezirk Bruck weiter zurück. Gegenüber Oktober 2022 konnte sie um 65 auf 131 Personen wieder deutlich reduziert werden“, zeigt sich Leidenfrost erfreut.

Arbeitslose werden immer älter

Der demographische Wandel bilde sich allerdings deutlich in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab: Mittlerweile sei nämlich bereits fast jede vierte jobsuchende Person 50 oder älter. „Von den 1.158 Arbeitslosen sind 395 Ältere“, so Leidenfrost, der zudem darauf verweist, dass jeder Zweite von ihnen gesundheitliche Probleme habe. Hier habe sich einiges verschoben, denn vor zehn Jahren sei dieser Anteil noch bei nur 30 Prozent gelegen.

Gleichzeitig halte die starke Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin an. 376 offene Stellen sind beim Brucker AMS gemeldet. „In Zeiten von geringerem Arbeitskräfteangebot muss die Generation 50 plus in der Personalsuche von Unternehmen eine zunehmend wichtigere Ressource darstellen. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, Unternehmen in diese Richtung beim Rekruting zu sensibilisieren“, so Leidenfrost.

In den nächsten Wochen wird jedenfalls mit einem Ansteigen der Arbeitslosigkeit gerechnet. Die Saisonarbeitslosigkeit steht vor der Tür. In den ersten Novembertagen meldeten sich bereits 109 Personen arbeitslos. Um Staus in der Geschäftsstelle zu vermeiden, empfiehlt Leidenfrost die Onlinekanäle des AMS zu nutzen. Hier erspart man sich die Wartezeit. Arbeitslosmeldungen sind sowohl über das eAMS-Konto bzw. über finanzonline, über www.ams.at oder telefonisch unter +43 50 904 340 möglich.

TIPP: Stellensuche mit “allejobs“

Sieben von zehn Arbeitsuchenden nutzen mittlerweile die Onlinedienste des AMS Bruck. Unter www.ams.at/allejobs gibt es zudem nicht nur die beim AMS gemeldeten freien Stellen, sondern auch alle im Internet verfügbaren Stellenangebote.