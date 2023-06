Brucker Raum sucht weiter nach Mitarbeitern

Entgegen dem niederösterreichweiten Trend sinkt die Zahl der Arbeitslosen im Brucker Arbeitsmarktbezirk weiter. Konkret ist die Zahl der Jobsuchenden im Mai im Vergleich zum Vorjahr um 30 Personen auf insgesamt 1.164 gesunken. Damit setzt sich die Entwicklung der letzten Monate fort. „Seit über 26 Monaten sinkt die Arbeitslosigkeit im Bezirk Bruck. Wobei sich der Rückgang in den letzten Monaten auch im Bezirk deutlicher abflacht“, so Brucks AMS-Chef Herbert Leidenfrost. Bei den Frauen ging die Zahl der Jobsuchenden auf 588 (-32) zurück, bei den Männern war bereits ein leichter Anstieg auf 576 Personen (+2) zu verzeichnen.

Kernthema beim AMS bleibt freilich die Suche nach Beschäftigungen, speziell für Langzeitarbeitslose. „Mittels einer Kombination von Lohnkosten– und/oder Qualifizierungsangeboten gelingt es den Beraterinnen und Beratern weiterhin, Vermittlungserfolge einzufahren. In den letzten 12 Monate wurde die Langzeitarbeitslosigkeit beinahe halbiert“, freut sich Leidenfrost. Zu Monatsende waren 141 Personen länger als ein Jahr auf Arbeitsuche. Das Durchsuchen des Stellenmarktes nach neuen und passenden Angeboten steht bei den AMS-Beratern täglich auf der Agenda. So konnten von Jänner bis Ende Mai den Arbeitsuchenden bereits knapp 8.000 Vermittlungsvorschläge gemacht werden. Im selben Zeitraum haben 1.117 Arbeitslose eine neue Arbeitsstelle angetreten.

Mehr freie Stellen besetzt

Weiterhin ein Allzeit Hoch verzeichnet der Stellenmarkt. Im Mai wurden insgesamt 182 (+1) neue Jobangebote beim AMS gemeldet, 40 davon wurden vom AMS-Team aktiv an Land gezogen. Mit Monatsende waren 407 Jobs beim AMS verfügbar. „Die Hilfe bei der Stellensuche, also die Vermittlung passender Beschäftigungen, steht klar in unserem Fokus“, betont der AMS-Leiter. Der verschärfte Fachkräftemangel macht die Sache aber weiter schwierig. So ist zum Beispiel jede zweite Elektriker-, Installateur- oder Mechanikerstelle bereits länger als vier Monate unbesetzt. Im Handels- und Dienstleistungsbereich können die offenen Stellen rascher besetzt werden. „In Summe konnten bis Ende Mai bereits 814 freie Stellen, die beim AMS Bruck vakant waren, mit geeigneten Arbeitskräften besetzt werden. Das sind um 66 mehr als im Vorjahr“, so Leidenfrost. Neue Stellenangebote können auf der AMS Online-Plattform unter „allejobs“ tagesaktuell abgerufen werden