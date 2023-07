Langzeitarbeitslosigkeit geht in Bruck weiter zurück

"Im Vergleich zum Juni 2022 ist die Zahl der Arbeitslosen weiter um 51 auf insgesamt 1.150 gesunken", so Brucks AMS-Geschäftsstellenleiter Herbert Leidenfrost. Gleichzeitig gibt es nach wie vor ein großes Angebot an freien Stellen. „Wir kratzen an der 400er Marke“, so Leidenfrost. Konkret kann das AMS Bruck derzeit 389 Jobs im Onlineportal „allejobs“ inserieren.

Diese Ausgangslage werde weiterhin dafür genutzt, um die Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Ende Juni waren 146 Personen länger als ein Jahr auf Jobsuche. „Gegenüber dem Juni des Vorjahres bedeutet das einen Rückbau von 108 Arbeitsuchenden“, so Leidenfrost, der anmerkt, dass auch der eklatante Fachkräftemangel den Langzeitarbeitslosen helfe, wieder am Jobarkt Fuß zu fassen. Durch die starke Fachkräftenachfrage und den gleichzeitigen Mangel an qualifizierten Bewerbern würden Unternehmen nämlich zum Teil dazu übergehen, auch nach Personen mit Teilqualifikationen zu suchen - und die finde man auch bei den Langzeitarbeitslosen. „Das Fördermodell AQUA ist das zukunftsfitte Fördermodell“, ist Leidenfrost überzeugt. Das AMS finanziert und versichert dabei die „Arbeitsplatzschüler“ mit einer Beihilfe, die den Lebensunterhalt abdecken soll. Im Gegenzug übernimmt das Unternehmen die Schulungskosten. „Ziel ist dabei, eine maßgeschneiderte Einschulung und Ausbildung auf einen dauerhaften Arbeitsplatz“, erklärt Leidenfrost.

Gedränge um Lehrstellen hat begonnen

Mit Beginn der Ferien seien auch die Vermittlungen auf passende Lehrstellen wieder in den Fokus gerückt. 55 Lehrstellen wurden mit Schulschluss gemeldet. Darunter befinden sich neben dem Handelsbereich vor allem technische Ausbildungen in den Bereichen Chemieverfahren, Verpackung, Elektro, Metall und Mechanik/Kfz. „Wer jetzt noch eine Lehrstelle sucht, sollte daher rasch zugreifen“, betont Leidenfrost und gibt einen Bewerbungstipp mit auf den Weg: „Eine gute Bewerbung beginnt mit einem aussagekräftigen Lebenslauf. Informationen über das Unternehmen und den Wunschberuf sind ein Muss. Ein freundliches, interessiertes Auftreten schaffen im Bewerbungsgespräch sympathische Gründe, aufgenommen zu werden.“ Eine große Auswahl an aussagekräftigen Musterlebensläufen bietet das AMS unter: https://bewerbungsportal.ams.or.at/bewerbungsportal/.