Hainburg: Erinnerung an die Pressburger Bahn

Sie war einst die Direktverbindung zwischen Wien und Bratislava: Die Pressburger Bahn war am 1. Februar als elektrifizierte Nahverkehrsbahn nach dem Vorbild der Badner Bahn in Betrieb genommen worden. Im Überlandbereich war die Bahn als Eisenbahnstrecke konzipiert, die städtischen Abschnitte in Wien und Pressburg hatten hingegen den Charakter einer Straßenbahn und endeten direkt in den Stadtzentren. Die Reisedauer betrug etwa zweieinhalb Stunden.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde auf österreichischer Seite wurde der Schienenabschnitt Wolfsthal – Grenzübergang Berg ab 1946 nicht mehr befahren, die Gleise wurden im Laufe der 50er Jahre abgetragen. Der grenzüberschreitende Betrieb der Bahn hatte somit mit rund 30 Jahren nur eine kurze, aber legendäre Geschichte. Die Trasse der Bahn ist in Niederösterreich zum Großteil erhalten, es handelt sich um die heutige Schnellbahnstrecke S7 von Schwechat nach Wolfsthal, wo die Gleise rund fünf Kilometer vor der Grenze enden.

Auf Initiative der „baum_cityregion“ fand im Hainburger Rathaus ein Arbeitstreffen von vier Organisationen statt, um Aktivitäten rund um das 110-Jahr-Jubiläum der Bahn im nächsten Jahr zu planen. Die Teilnehmer waren das Eisenbahnmuseum Schwechat, das „popUP.museum“, das Verkehrsmuseum Bratislava und der Verein „Freunde des städtischen und öffentlichen Nahverkehrs“ aus der Slowakei. „Die Pressburger Bahn hat Geschichte mit Potenzial und das Zeug, zum gemeinsamen Kitt für unsere Grenzregion zu werden“, so Christian Berger von „NÖ.Regional“ (NÖ Vertreter in der „baum_cityregion“).

Es liegen derzeit mehrere Ideen auf dem Tisch: Von Sonderausstellungen zur Pressburger Bahn, Leihgaben historischer Triebwägen und Waggons der Pressburger Bahn, Nostalgiefahrten auf der noch bestehenden Trasse und einem Rätselspiel bis zu einer Reihe von temporären Outdoorausstellungen.

Geschichte der Bahn soll an der Trasse „erlebbar“ gemacht werden

Innovativ erscheint das Vorhaben des „popUP.museum“, die vom Fischamender Wolfgang Tobisch entwickelt und vorangetrieben wird. Mit dem popUP.museum, einer Aktion von EU, Land und Gemeinden, sollen historische Orte der Region auf verschiedene Weise wie Ausstellungen oder Events in den Mittelpunkt gerückt werden. „Die Geschichte der Bahn soll durch die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Projekts entlang der bestehenden und ehemaligen Trasse der Bahn erlebbar gemacht werden“, erklärt Tobisch. In einem ersten Schritt sei die Umsetzung für den österreichischen Streckenteil geplant. Diese Kooperation soll dazu beitragen, das identitätsstiftende Thema ,Pressburger Bahn´ grenzüberschreitend für den Kultur-und Tourismusbereich nutzbar zu machen“, so Tobisch.

Allen Ideen gemeinsam ist die Zweisprachigkeit und das Ziel, das Thema für die Bewohnerinnen und Bewohner der Grenzregion interessant zu gestalten. Die Verwirklichung wird nicht zuletzt von den verfügbaren Förderungen abhängen. Weitere Treffen sind geplant.