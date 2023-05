Jagd zwischen Tradition und Moderne im Bezirk Bruck/Leitha

Verschiedene Facetten des Themas „Jagd“ wurden beim Treffen von Funktionären des Jagdbezirks Bruck/Leitha auf der Leithner-Ranch in Wolfsthal beleuchtet. Zum einen erleichtert moderne Technik das Handwerk des Jägers, zum anderen wird im Zusammenhang mit der Jagd altes Brauchtum wie gemeinsames Singen, das Jagdhornblasen und das unterhaltsame Erzählen über die Jagd noch gepflegt.

Drohne zeigt „Barthaare der Feldhasen“

Wie eine Drohne den Jäger unterstützen kann, demonstrierte Jagdwirt Thomas Wallisch im Jagdgebiet von Wolfsthal. Das Fluggerät verfügt über drei Kameras (Weitwinkel-, Zoom-und Wärmebildkamera) und einen Laserentfernungsmesser. Die Drohne kann eingesetzt werden, um beispielsweise eine Jagd vorzubereiten, Rehkitze aufzuspüren und zu retten, Wildschäden zu erfassen oder Niederwild wie Hasen und Fasane zu zählen. Das Wild kann ganz nahe herangezoomt und beobachtet werden. „Man sieht fast jedes Barthaar eines Feldhasen“, stellte eine Teilnehmerin fasziniert fest.

Jagdliches Brauchtum wird im Bezirk gepflegt

Rund um die Jagd hat sich typisches, teilweise Jahrhunderte altes Brauchtum entwickelt. Im Bezirk widmet sich ein eigener Fachausschuss unter Vorsitzendem Reinhard Doplik der Pflege der Tradition. Dazu zählt neben dem Jagdhornblasen vor allem die Geselligkeit der Jäger, etwa der „Schüsseltrieb“, das gemeinsame Essen. Doplik moderiert seit zehn Jahren die Konzerte der Jagdhornbläser in St. Pölten und hat dafür Gedichte und Geschichten um die Jagd zusammengetragen, von denen er einige auf der Leithner-Ranch zum besten gab. Dabei darf es durch etwas frivoler zugehen, wenn etwa der Jägermeister von der Wildkamera beim Seitensprung ertappt wird oder der 80-jährige Jäger zwar nichts mehr schießt, aber jeden Tag vom Hochstand aus die Laufrunde der Nachbarin beobachtet. Die Jagdhornbläsergruppe Prellenkirchen unter Leitung von Hornmeister Reinhard Schmidt sorgte für die musikalische Begleitung des Treffens.

Im Rahmenprogramm erfuhren die Funktionäre und Gäste des Treffens Wissenswertes über das Unternehmen von Wilhelm Leithner (TKL) und die Branche der Tiefkühllogistik und besichtigten die Leithner-Ranch, einen Therapie-und Freizeitstall mit vielen Pferden, Eseln und Kleintieren. Kulinarisch war Gerhard Meixner, früher Wirt im Gasthaus „Kaiser Probus“, in die Region zurückgekehrt und hatte ein Rehragout aus von Hausherrn Willi Leithner erlegten Tieren zubereitet. Neu ist eine Initiative von Bezirksjägermeister Johann Dietrich: zugunsten in Not geratener Weidkameraden oder ihrer Angehörigen wurden Spenden gesammelt.

Dem Hausherrn wurde der Ehrenbruch für 50 Jahre Jagdausübung verliehen: Bezirksjägermeister Johann Dietrich, Wilhelm Leithner, Wilfried Knaus (Jagdgesellschaft Wolfsthal). Foto: NÖN, Rittler

Gastronom Gerhard Meixner (ganz l.) sorgte für die Verpflegung. Foto: NÖN, Rittler

