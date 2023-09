Rotes Kreuz gründet Henry Laden in Bruck

„Es soll jetzt schnell gehen. Wir wollen noch in diesem Jahr eröffnen“, sagt Florian Schodritz, Sprecher des Brucker Roten Kreuzes. Das einzige, das noch nicht ganz in trockenen Tüchern ist, ist das Lokal, in dem der neue Henry Laden untergebracht werden soll. Erklärt es Ziel ist ein Geschäft in der Brucker Innenstadt. Damit wollen die Retter den dritten Teil ihres Programms für die Armutsbekämpfung in die Tat umsetzen. Die Sozialbegleitung und die Team Österreich Tafel gibt es in Bruck ja schon länger. Auch der Henry Laden ist in der Rot Kreuz-Struktur in die „Gesundheits- und Sozialdienste“ eingegliedert.

„Der Henry Laden ist für alle. Das ist nicht wie ein Sozialmarkt, der nur Bezugsberechtigten zugänglich ist“, betont Schodritz, dass damit vor allem ein Ziel verfolgt werden: „Dort soll niemand stigmatisiert werden.“

Zu einem günstigen Preis zu kaufen geben soll es dort dann vor allem Kleidung, aber auch Spielzeug und Ähnliches. „Es ist wirklich eine Second Hand Boutique“, so Schodritz. Die Waren, die verkauft werden, stammen dabei aus Spenden. Das Personal soll einerseits durch Freiwillige gestellt werden. „Eventuell brauchen wir auch eine Teilzeitbeschäftigung“, so Schodritz. Wer mithelfen möchte, ist aufgerufen, sich beim Roten Kreuz unter ehrensache.at in Bruck zu melden. „Wir freuen uns über Ehrenamtliche, die im Verkauf tätig sind, aber auch die Waren sammeln und aufbereiten“, so Schodritz. Spenden soll man direkt beim Henry Laden abgeben können. „Damit soll auch unser Ziel der Sustainability verfolgt werden“, betont Schodritz.