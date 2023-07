Constantina Bordin sprach als jüngste Intendantin Europas in Delphi

Constantina Bordin trat als 25-Jährige in die Fußstapfen ihres Vaters Piero Bordin, der das Welttheater-Festival „Art Carnuntum“ 1989 gegründet hatte und vor zwei Jahren verstarb. Seither widmet sie sich dem komplexen Thema des antiken Theaters an den antiken Orten Carnuntum - und das als jüngste Intendantin Europas. Als solche wurde sie nun als „Stimme der Zukunft des europäischen Theaters“ vom Europäischen Kulturzentrum im griechischen Delphi eingeladen. Sie referierte dort über das Thema „Nature and man in ancient drama“. Dabei ging sie auf die griechische Mythologie und Auszüge antiker Klassiker ein, um über Natur und Mensch zu reflektieren.

Bordin nutzte aber auch die Gelegenheit, um bei dem fünftägigen Kongress das Art Carnuntum-Festival und das diesjährige Programm vorzustellen. Daraufhin wurde auch in zahlreichen griechischen Medien über das Festival berichtet und dessen Besonderheiten hervorgehoben: Immerhin ist es das einzige Theaterfestival in Mitteleuropa, das den Schwerpunkt auf das antike Drama legt und noch dazu die jüngste Intendantin Europas hat.

Bordin betonte, dass es ihr wichtig sei, die Region in das Festival einzubeziehen. Über das Amphitheater, die Ausgrabungen und Rekonstruktionen in Carnuntum könne hier antikes Theter an antiker Stätte stattfinden. „Sowohl durch den inhaltlichen Schwerpunkt als auch die regionalen Einzigartigkeiten hebt sich Art Carnuntum von vielen Theaterfestspielen ab“, betonte Bordin, die bei dem Kongress auch um ihre Einschätzung zur Zukunft des Theaters gebeten wurde. Aus ihrer Sicht könne sich das Theater, abhängig von verschiedenen Faktoren wie dem technologischen Fortschritt oder gesellschaftlichen Diskursen in verschiedene Richtungen entwickeln. Theater sei aber auch ein „lebendinger Teil der Gesellschaft“, in dem auf intellektueller Ebene reflektiert werde. „Ein Theaterbesuch ist somit auch ein gesellschaftlicher Beitrag“, so Bordin. So würden etwa digitale Bühnenbilder oder Augmented Reality–Elemente eine immer größere Rolle in Hybridformen des Theaters spielen. Gleichzeitig seien Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sowohl in Theaterstücken, als auch in der organisatorischen Arbeit als Intendantin von immer größerer Bedeutung.

Nächstes Jahr feiert Art Carnuntum sein 35-jähriges Bestehen. Da will Bordin den Ort und das Festival „als internationales Zentrum für Kunstschaffende, Philosophen, Wissenschaftler und Kunst“ noch mehr als bisher öffnen.