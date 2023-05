Nationalpark Donauauen: Tag der Schildkröte

Der Weltschildkrötentag wird jedes Jahr am 23. Mai gefeiert. Zahlreiche Organisationen bieten zu diesem Anlass Veranstaltungen und Informationen zu den gepanzerten Kriechtieren an. Viele der Schildkrötenarten sind heute akut gefährdet. Der „Tag der Schildkröte“ wurde auch im Nationalpark Donau-Auen begangen, hier lebt die Europäische Sumpfschildkröte mit ihrem letzten intakten Bestand in Österreich.

Autorin Jana Grabner stellte im Nationalparzentrum im Schloss Orth ihr neues Buch „Schwimm, kleine Emy! Das erste Lebensjahr einer Europäischen Sumpfschildkröte“„ vor. Es bringt Kindern ab vier Jahren die Lebensweise der Sumpfschildkröten spannend näher. Begleitend zur Lesung steuerten Schildkrötenexpertin Maria Schindler und Nationalpark-Rangerin Kerstin Drabits Details zum Leben der gepanzerten Aubewohner bei.

„Ich wollte ein Buch für Kinder machen, welches ihnen viele Sachinformationen näherbringt. In der Geschichte über das spannende erste Lebensjahr von Emy wird in ,Wissensblasen' immer wieder der Hintergrund beleuchtet. Nachdem Biologie und Lebensweise von Sumpfschildkröten recht komplex sind, möchte ich auch die Eltern anregen, mit ihren Kindern gemeinsam das Wissen zu vertiefen“, kommentiert die Autorin.

„Die Europäische Sumpfschildkröte zählt zu den wertvollen zoologischen Raritäten, die wir im Nationalpark Donau-Auen schützen, erforschen und fördern“, erklärt Nationalparkdirektorin Edith Klauser. Über ein Artenschutzprojekt in Kooperation mit dem Tiergarten Schönbrunn werde daran gearbeitet, die letzte intakte Population dieses Reptils zu bewahren. „Das Buch von Jana Grabner trägt dazu bei, bereits bei Kindern das Interesse und Verständnis für unsere heimischen Artenvielfalt zu fördern“, so Klauser.

Die Europäische Sumpfschildkröte

Die Europäische Sumpfschildkröte (Emys orbicularis) ist die einzige natürlich vorkommende Schildkrötenart Österreichs. Sie ist am dunklen flachen Panzer, den Schwimmhäuten und charakteristischen gelben Punkten zu erkennen. Zum natürlichen Lebensraum zählen langsam strömende Flüsse, stille Altarme, Teiche und Tümpel mit dichtem Pflanzenbewuchs. Die Reptilien verbringen tagsüber viel Zeit bei der Nahrungssuche im Wasser, bei kühleren Temperaturen nehmen sie Sonnenbäder auf umgestürzten Baumstämmen oder am Ufer. Nur etwa jedes hundertste Jungtier erreicht das Erwachsenenalter.







