Neue Ordination in Höflein ist eröffnet

Werbung

Um 160.000 Euro hat die Gemeinde als Teileigentümer des Komplexes in der Vohburgerstraße das ehemalige Raika-Gebäude umgebaut. Das Ziel war es, dass sich der Allgemeinmediziner Bernd Kostner, der auch Traditionelle Chinesische Arzneimitteltherapie (TCM) anbietet, als Landarzt fix in Höflein niederlässt. Kostner selbst hat darauf geachtet, dass die Ordination auch in Zukunft den modernsten Ansprüchen genügt.

Am Sonntag gab Pater Waldemar, in Vertretung des an Covid erkrankten Pater Adam, der Ordination, Kostner und seinem Team den göttlichen Segen im Rahmen der feierlichen Eröffnung, die Pandemie-bedingt erst jetzt nachgeholt wurde.

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt vom Höfleiner Musikverein. Die Höfleiner Jugend sorgte auf Wunsch von Bürgermeister Otto Auer für die Bewirtung der Gäste.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.