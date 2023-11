Fulminantes Herbstkonzert: Sogar der „Nussknacker“ schaute vorbei

Einmal mehr hat der Musikverein Sommerein nicht nur seine Musikalität, sondern auch seine Qualitäten im emotionalen Berühren und Mitreißen der Zuhörer bewiesen. Grund hierfür war die Darbietung des sorgfältig ausgewählten Programms.

Das breitgefächerte Potpourri umfasste dabei mehrere Genres, von Klassik bis Pop und von Ballade bis Filmmusik. Apropos Filmmusik, unter dem Motto „Avengers“ (die berühmten Marvel-Comicverfilmungen) begeisterte der traditionsreiche Verein die Zuhörerschaft nicht nur mit der Titelmusik der Hollywood-Blockbuster, sondern meisterte auch anspruchsvolle Meisterwerke wie etwa die „Festive Overture“ von Dimitri Shostakovich oder den allseits bekannten „Nussknacker-Marsch“ von Pjotr Illjitsch Tschaikovski.

Ein absolutes Highlight des Abends war zweifelsohne die Gesangseinlage von Vereinsmitglied Ulli Holzmann, die bei „Gabriellas sång“ ihr Können unter Beweis stellte. Man spürte förmlich ein Knistern in der Atmosphäre der Veranstaltungshalle, als sich unerwartet einige weitere Mitglieder des Vereins von ihren Stühlen erhoben und ihre Stimmen zu einem gemischten Chor vereinten. Belohnt wurde diese einmalige Darbietung mit Jubel und stehenden Ovationen.

Der Brucker Bezirksobmann des niederösterreichischen Blasmusikverbands (NÖBV), Johann Lippitsch, zeigte sich zunächst „sprachlos“ ob der hohen künstlerischen Qualität des Abends und betonte die herausragenden Errungenschaften des Vereins bei der diesjährigen Marschbewertung (die NÖN berichtete), bei der die Sommereiner Musikerinnen und Musiker mit 98,5 von möglichen 100 Punkten die höchste Bewertung erhielten.

Nicht minder „sprachlos“ zeigten sich auch Vereinsobmann Hannes Tatzber samt Ehefrau Kerstin, als sie von Lippitsch für ihre „besonderen Verdienste um den Musikverein“ ausgezeichnet und geehrt wurden. Hannes Tatzber zum Konzert am Samstagabend: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Verein so erfolgreich sind, und das ausverkaufte Haus ist die Belohnung für die zweimonatige intensive Vorbereitungszeit.“ „Ein derart schwieriges Programm ist nur mit so einer ambitionierten Truppe möglich- diesen Weg werden wir definitiv weiterbestreiten“, fügt stolz Kapellmeister Ralf Steiner hinzu.

„Stolz“ zeigt sich auch Bürgermeister Karl Zwierschitz, der nicht nur „die hohen Ansprüche“, sondern auch die „landesweite Reputation des Traditionsvereins“ anerkennt und diese somit nicht „im künstlerischen Ozean der Bedeutungslosigkeit dahindümpeln“.