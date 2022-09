Unkraut geht es an den Kragen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein gepflegtes, sauberes Ortsbild liegt vielen am Herzen – selbst aktiv etwas dafür zu tun, sind aber die wenigsten bereit. Anders als Rosemarie Liebentritt, der das aus dem Beton wuchernde Unkraut ein Dorn im Auge ist.

Besonders vor dem Musikfest anlässlich des 95-Jahr-Jubiläums des Aurer Blasmusikvereins, waren an vielen Straßen in der Gemeinde Löwenzahn, Disteln und Co. unübersehbar. „Ein Sternenmarsch mit vielen Musikkapellen auf der Hauptstraße war geplant, da war für mich klar, dass das so nicht bleiben kann“, erläutert Lebentritt.

Also scharte sie Freiwillige um sich, die bereit waren, mit ihr die Blumenbeete entlang der Hauptstraße vom Unkraut zu befreien. 14 Damen fanden sich, die gemeinsam Rechen und Harke schwangen. Es sollte aber keine einmalige Aktion bleiben. Vergangenes Wochenende fand der Feuerwehrheurigen statt, wieder für die engagierten Frauen ein Grund, mit Besen, Harke und Mistschaufel ins Ortszentrum auszurücken.

„Nebenstraßen schaffen wir nicht, aber im Ortszentrum soll alles gepflegt sein“, sagt Liebentritt. Ihr Ziel ist es, „einen Ortsverschönerungsverein ins Leben zur rufen“.

