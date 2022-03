Auch Kleinkinder Mehrere Personen nach Brand in Hainburg ins Spital gebracht

Bei einem Brand in Hainburg (Bezirk Bruck) sind am Mittwoch in einem Haus eingeschlossene Bewohner von Nachbarn mithilfe von Leitern in Sicherheit gebracht worden.