Feuerwehr Sommerein rüstet Fuhrpark mit Löschfahrzeug auf

Seit kurzem ist die Flotte der „Florianis“ um ein Einsatzfahrzeug reicher. Dabei handelt es sich um ein Hilfeleistungsfahrzeug 1 mit Wasser (HLF1-W), ausgerüstet und aufgebaut von der Firma Magirus Lohr. Ersetzt wurde ein bereits 28 Jahre altes Kleinlöschfahrzeug, was in etwa der standardisierten Nutzung eines Feuerwehrgefährts entspricht. Zurzeit läuft die Ausbildung der Mannschaft auf Hochtouren: In mehreren Modulen werden alle Einsatzkräfte etwa im Umgang mit den neuen Atemschutzgeräten und Wärmebildkameras geschult.

„Nicht nur die regelmäßige Ausbildung unserer Mitglieder ist von enormer Bedeutung, sondern auch Fahrzeuge und Ausrüstung, die den stetig steigenden Anforderungen gerecht werden,“ erklärt Kommandant Lukas Zeiss. Das neue Einsatzfahrzeug ist ein kompaktes Löschfahrzeug, welches ab etwa Mai seine Dienste aufnehmen wird. Durch den relativ großen Wassertank mit 400 Litern Fassungsvermögen, können Flur- und Waldbrände ohne externe Wasserversorgung bekämpft werden. Finanziert wurde das Fahrzeug, dessen Kosten sich auf rund 200.000 Euro belaufen, mit Förderungen des Landes Niederösterreich, sowie mit Unterstützung der Marktgemeinde Sommerein und aus Eigenmitteln der Freiwilligen Feuerwehr.

Zeiss dazu: „Wir alle freuen uns sehr über die Neuanschaffung und ich möchte mich auf diesem Weg bei der Gemeinde bedanken, dass sie unser Fahrzeugkonzept unterstützt und natürlich auch bei allen SommereinerInnen, denn durch unsere Feste und deren Spenden leisten auch sie einen wichtigen Beitrag für unsere Einsatzbereitschaft.“ Die feierliche Segnung des neuen Fahrzeugs, das im Übrigen mit einem B-Führerschein gelenkt werden darf, was laut Zeiss „den Betrieb enorm erleichtert“, findet im Zuge des Feuerwehrfestes am 4. Juni statt.

