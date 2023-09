AUFMARSCH DER LEGIONEN Römerfest in Carnuntum

Der Zenturio prüft die "Testudo" (Kampfformation) mit dem Rebstock. Foto: NÖN/Josef Rittler

Werbung Hilfswerk Anzeige Einsteigen in die mobile Pflege und Betreuung

D ie Römerstadt ist am Wochenende wieder lebendig. Mehr als 300 Darsteller in historischer Gewandung entführten am ersten Tag die zahlreichen Besucher in die antike Donaumetropole. Legionäre, Barbaren, Tänzerinnen, römisches Theater und vieles mehr ist auch am Sonntag noch zu sehen.

Einen wahren Besucheransturm erlebte das Römerfest am Samstag. Das Programm wartet mit zahlreichen Höhepunkten auf, von der Parade der Legionäre über eine römische Waffenschau mit originalgetreu nachgebauten Geschützen bis hin zu Einblicken in den Alltag wie etwa das Weben von Stoffen, das Fertigen von Lederschuhen und das Zubereiten von Speisen. Ein römisches Theaterstück („Carnuntum und die Frauen Roms“) rückt die Stellung der Frau in der römischen Gesellschaft in den Mittelpunkt. Die jüngeren Besucherinnen und Besucher erleben die Antike mit Brett-und Geschicklichkeitsspielen. Schließlich greifen auch noch die grimmigen Barbaren von jenseits der Donau an ... Wer die Antike „live“ erleben möchte, hat dazu noch Gelegenheit, das Römerfest findet auch morgen von 9 bis 18 Uhr statt. Details und weitere Informationen unter: www.carnuntum.at Vollbild Mehr aus Bruck Alte Wirkungsstätte Bezirk Bruck: Astrid Reiser kehrt in SPÖ-Parteizentrale zurück Eltern-Kind-Zentrum Rauchenwarth drückt bei „R.EKIZ“ aufs Tempo NATUR VERSTEHEN Kinderuni on Tour im Nationalpark Donau-Auen Mehr Top-Stories Laufsport Startschuss! Der Wachaumarathon 2023 ist eröffnet 42,2 km durch die ... Der Wachau-Marathon jetzt im Livestream Folgenschwerer Crash Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Ernsthofen FB Honig war in der Antike sehr beliebt. Erstklassiges Olivenöl ist bei Claudia Hoff und ihrem Mann Grigorios Gotsorotsis zu erstehen. Prämierte Weine bietet das Weingut Claus Dietrich: Heidi und Johann Dietrich, Lorenz, Claus Dietrich Vor dem Theaterstück muss alles passen. Römische Textilien bei Mathilde Hörler (ganz l.): Bernhard Prutsch, Simin, Johanna und Ege. Der Kessel dampft vielversprechend. Coren McGirr mit Dani und Mariella. Eine Senatorenfamilie beim Picknick. Das Heiligtum wird strang bewacht. "Carnuntum und die Frauen Roms": Die römischen Frauen hatten es nicht leicht. Eine römische Lagerszene Die Legionäre und die Hilfstruppen üben für die Schlacht. Die Kampfformation nimmt Gestalt an. Die Barbaren sammeln sich. Die Ausrüstung der Truppe wird kritisch geprüft. Noch sind nicht alle gerüstet. Die Barbaren nehmen den Aufmarsch der Römer gelassen. Die Straße im römischen Stadtviertel. Auch römisches Handwerk wird vorgestellt. Ein junger Legionär im Lager. Die Schilde werden sorgfältig ausgerichtet. Römische Tänze wurden vorgeführt. Ingeborg Preinfalk, Gabi Preinfalk, Martin Müllauer und Rüdiger Führer von der Darstellergruppe "Gentes Danubii" Liktoren begleiten die Würdenträger. Freundliche Griechen besuchen Carnuntum. 1 /28 Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Foto: NÖN/Josef Rittler Anzeige AUFMARSCH DER LEGIONEN Römerfest in Carnuntum . Die Römerstadt ist am Wochenende wieder lebendig. Mehr als 300 Darsteller in historischer Gewandung entführten am ersten Tag die zahlreichen Besucher in die antike Donaumetropole. Legionäre, Barbaren, Tänzerinnen, römisches Theater und vieles mehr ist auch am Sonntag noch zu sehen.