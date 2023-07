Brucker ist neuer Zentralbetriebsrat bei Verpackungsfirma DS Smith

„Ich möchte ich mich herzlich bedanken bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus Kalsdorf bei Graz, sowie jenen aus Wien und Margarethen am Moos“, freut sich Zoran Stankovic über das Vertrauen, das ihm die rund 500 Personen starke Belegschaft des Verpackungsbetriebs DS Smith entgegengebracht hat.

Der Brucker ist seit 26 Jahren im Werk in Margarethen tätig, seit nunmehr 25 Jahren als Betriebsrat. Seit kurzem aber eben nicht mehr nur für die 235 Mitarbeiter aus Margarethen, sondern auch jene in den anderen DS Smith-Standorten in Österreich. Thematisch will er seine Arbeit für die Belegschaft so weiterführen wie bisher. „Wir haben schon viel erreicht“, sagt der Brucker.