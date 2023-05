Kreative Einfälle der Brucker Jugendlichen zu Lieblingsbäumen gefragt

Bäume haben eine große Anziehungskraft. Das sah man auch am starken Interesse der Jugendlichen im Römerland Carnuntum bei der Kick-Off-Veranstaltung zum Projekt „Kraftwerk Baum“. Die Bedeutung der Bäume für die Menschheit und das Klima stehen dabei im Mittelpunkt. Rund 25 Jugendliche nahmen an der Auftaktveranstaltung teil, zu der Klima- und Energiemodellregion-Managerin Irene Schrenk vom Energiepark und die Römerland Carnuntum Jugend eingeladen hatten.

Helmut Lehner erzählte den Jugendlichen über die besonderen Bäume, die im Harrachpark wachsen Foto: Römerland Carnuntum Jugend

Und was liegt in Bruck näher, als in den Harrachpark zu gehen, wenn man sich der Vielfalt und Kraft von Bäumen bewusst werden will. Harrachpark-Experte und Landschaftsplaner Helmut Lehner, führte die Gruppe von interessierten Jugendlichen durch den Harrachpark und erzählte dabei Wissenswertes über einzelne herausragende, besonders schöne und alte Bäume. Darüber hinaus stand er für alle Fragen der Jugendlichen zur Verfügung.

Bei einem anschließenden gemütlichen Beisammensein wurde das Projekt weiter präsentiert. „Ab jetzt freuen sich die Projektträger über die kreativen Beiträge der Jugendlichen zum Thema ,Kraftwerk Baum'", sagt Julia Preis vom Römerland Carnuntum Jugend-Team. Bis 26. Mai haben die Jugendlichen nämlich Gelegenheit, Fotos, Plakate oder Collagen zu ihrem Lieblingsbaum einzureichen. Die Beiträge werden am 2. Juni im Haus Römerland Carnuntum präsentiert. Das Rahmenprogramm startet um 16.45 Uhr.

„Ein besonderer Dank gilt Bürgermeister Gerhard Weil, der für solche Projekte offen ist und diese unterstützt“, betonte die Römerland Carnuntum Jugend, die sich auch bei „CP Obstbau & Gartenpflege Pelzmann“ für den gespendeten Apfelsaft für das Event bedankte.

