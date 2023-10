Region am Leithaberge kämpft gegen den Klimawandel

Der Klimawandel ist im vollen Gange und macht auch vor unserer Haustüre nicht halt. Aus diesem Grund haben sich die Gemeinden Au, Götzendorf, Hof, Mannersdorf und Trautmannsdorf zusammengetan und wollen mit der Gründung der KLAR! Am Leithaberge gegen den Klimawandel ankämpfen. Am Donnerstag konnten sich Besucher bei einem Vortrag bezüglich dem KLAR!-Projekt informieren. Es wurden die Anpassungsmaßnahmen, aber auch Projekte, die bereits umgesetzt wurden, besprochen. Tino Blondiau von der Energie- und Umweltagentur des Landes Niederösterreich, führte mit den Besuchern ein Klimaquiz durch, an dem man sich aktiv beteiligen konnte.

Im Anschluss an die Präsentation lud Julia Jüly vom Energiepark Bruck zum Mitgestalten des Konzepts in der „Ideenwettwerkstatt“ ein. Jüly ist es wichtig, dass möglichst viele Bürger an der „Ideenwerkstatt“ teilnehmen und so ihre Vorschläge einbringen. Bei einer weiteren Veranstaltung, die am Mittwoch, dem 22. November um 18.30 Uhr stattfinden wird, sollen die Ergebnisse der Ideenwerkstatt präsentiert werden. In den kommenden Monaten geht es darum, ein Konzept zu erarbeiten, Ideen anzudenken und auszuarbeiten, wie sich die Gemeinden an den Klimawandel anpassen können. Diese Maßnahmen sollen dann ab Mitte 2024 schrittweise umgesetzt werden.