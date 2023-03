Brucker Comic-Laden schließt seine Pforten

Etwas mehr als ein Jahr hat Markus Leshem seinen Comic-Shop „Epic Loot“ in der Brucker Fußgängerzone betrieben. Lange Zeit war das Interesse der Kunden durchaus groß - größer, als es viele im Vorfeld erwartet hätten. Letztendlich weitete er sogar die Öffnungszeiten aus und erweiterte das Angebot um Bücher. Bei der Einjahresfeier freute er sich noch über die wachsende Zahl an Kunden. Danach sei es aber mit dem Andrang plötzlich bergab gegangen. „Die Kirchengasse ist ein eigenes Thema, um das sich andere kümmern müssen. Ich möchte mich bei allen bedanken, die das Angebot angenommen haben“, sagt Leshem, der seinen Comic-Shop am Dienstag zum letzten Mal geöffnet hatte. Da fanden sich noch einmal jede Menge Stammkunden ein, die dem Comic-Händler auch in Zukunft die Treue halten wollen. „Das war für mich auch die Motivation, doch weiterzumachen. Das war es auch, was es für mich wirklich wertvoll gemacht hat, dass sich hier Gleichgesinnte gefunden und getroffen haben“, erzählt Leshem im Gespräch mit der NÖN.

Aber für einen derartigen Treffpunkt allein seien die Fixkosten schlicht zu hoch. „Die Stromabrechnung hat dann ihr Übriges dazu getan“, so Leshem.

Ich arbeite an einer Onlineshop-Lösung.“ Markus Leshem

Für seine treuen Kunden will er jedenfalls auch weiterhin ein Angebot schaffen. „Ich arbeite an einer Onlineshop-Lösung. Es wird aber noch etwas dauern, bis da alles in trockenen Tüchern ist“, so Leshem. Comics, Mangas und Bücher soll es also auch weiterhin bei ihm zu bestellen geben. „Eigentlich gibt es das gesamte Sortiment weiterhin“, so Leshem. Fürs den Anfang kann man direkt bei ihm per Mail unter comics@derkleinenerd.at, über die neue Facebook-Seite „Der kleine Nerd“ oder per Telefon oder WhatsApp unter 0664/2333708 bestellen. Es soll künftig in Bruck, Fischamend und Schwechat Pick up-Points geben. Ab 50 Euro Bestellwert liefert Leshem auch direkt nach Hause. „In Schwechat werde ich bei mir im Büro ein Sortiment aufbauen“, erzählt Leshem. Dort soll man dann ein- bis zweimal pro Woche stöbern können. Fürs erste steht einmal das Übersiedeln der Produkte auf dem Programm. Denn bis 15. März muss „Epic Loot“ aus dem Lokal in der Kirchengasse ausgezogen sein. „Danach werde ich mir noch Details für die Zukunft überlegen“, so Leshem.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.