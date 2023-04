Bruck plant Bildungscampus in der Fischamender Straße

Es ist ein Mega-Projekt, dass die Stadtpolitik in den kommenden Jahren umsetzen will. Selbst Bildungsstadträtin Lisa Miletich (SPÖ) spricht von einem „gewaltigen Schritt Richtung Zukunft“. So soll das bestehende Volksschul-Areal in der Fischamender Straße zu einem Bildungscampus ausgebaut werden. Konkret stehen die Aufstockung des bestehenden Schulgebäudes, die Erweiterung der Flächen für die schulische Nachmittagsbetreuung sowie der Neubau eines Kindergartens und einer Sonderschule am Plan. Nebenbei soll die Sporthalle zu einer Sport-Veranstaltungshalle umfunktioniert werden und die Anzahl der Parkplätze steigen.

Die Erweiterungspläne sind allesamt auf dem Areal hinter der Volksschule in Richtung des Göttlesbrunner Bachs angedacht. Bislang sind die Bildungscampus-Pläne jedoch noch im Konjunktiv zu formulieren. Denn für den Gemeinderat stand in seiner Sitzung vergangenen Donnerstag erst einmal ein Grundsatzbeschluss auf der Agenda. Und zwar für die Ausschreibung eines Architekturwettbewerbs, dessen Siegerprojekt letztlich einen umfassenden Plan für die Um- und Neugestaltung darstellen wird. Der Beschluss fiel einstimmig aus.

Baustart frühestens im Laufe 2024

Das städtische Bauamt wird nun eine qualifizierte Person suchen, „die für uns den Architektenwettbewerb durchführt“, erklärt Bürgermeister Gerhard Weil (SPÖ) im NÖN-Gespräch. Dieser soll im Laufe des Jahres über die Bühne gehen. Ein konkreter Baustart ist laut dem Stadtchef frühstens 2024 denkbar. „Wir haben die Budgetmittel in unserem Mittelfristplan eingebaut“, betont Weil. Die Hintergründe für das mit Sicherheit millionenschwere Projekt sind vielfältig. Allen voran trägt natürlich das Wachstum der Bevölkerung einen zentralen Teil dazu bei.

Durch die Eröffnung einer eigenen Volksschule in Bruckneudorf - bis dahin gingen die Kinder der Nachbargemeinde auch in Bruck zur Schule - hat man in der Bezirkshauptstadt zwar vorerst Kapazitäten gewonnen, allerdings werden diese schnell wieder aufgebraucht sein. Daher soll das bestehende Volksschulgebäude in der Fischamender Straße aufgestockt werden. Gleichzeitig steigt auch der Platzbedarf für die schulische Nachmittagsbetreuung.

Bedarf an Kindergartenplätzen ist groß

Ebenso zentral ist die Errichtung eines weiteren Kindergartens. Während in der Betreuungseinrichtung in der Höfleiner Straße heuer die achte Gruppe entstehen wird, braucht es mittelfristig fünf weitere. Diese werden mit dem neuen Kindergarten geschaffen, wobei, falls nötig, um drei Gruppen erweitert werden kann. „In Absprache mit dem Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Kindergärten, wurde ein Bedarf von sechs Gruppen festgestellt, um die Betreuung von Kindern ab zwei Jahren zu ermöglichen“, verweist Weil auf die Änderung des Kindergartengesetzes mit Anfang nächsten Jahres. Der Neubau wurde übrigens per eigens abgestimmten Grundsatzbeschluss ebenfalls einstimmig abgesegnet.

Das Teilprojekt Sonderschule wiederum ist eher den derzeit nur bedingt geeigneten Rahmenbedingungen im Schulgebäude am Hauptplatz geschuldet. Früher wären in Sonderschule eher lernschwache Kinder unterrichtet worden, erklärt der Bürgermeister. Heute würden aber auch Kinder mit körperlichen Einschränkungen die Sonderschule besuchen. „Es gibt zwar einen Treppenlift und seit 2002 einen Aufzug im Schulgebäude. Ideal ist das aber nicht“, weiß Weil im Hinblick auf eine uneingeschränkte Barrierefreiheit. Zudem steige die Schülerzahl seit Jahren. Doch auch die Volksschule, die das Gebäude hauptsächlich nutzt, werde künftig den Platz selbst brauchen.

Chance auf Synergie im Bildungssektor

Mit dem Bildungscampus sieht die Stadtpolitik jedenfalls eine historische Chance. „Wir wollen Raum und Platz schaffen, damit sich unsere Kinder bestmöglich entfalten können. Durch die verschiedenen Einrichtungen am Areal sehe ich auch die Chance für kooperatives Zusammenarbeiten“, untermauert SPÖ-Stadträtin Lisa Miletich.

Profitieren sollen von der Bildungs- und Investitionsoffensive in der Fischamender Straße auch die in der Sporthalle eingemieteten Vereine. Denn Teil des Konzepts ist die Adaptierung der Turnhalle zu einer Sport-Veranstaltungshalle. „Wir wollen das Gebäude räumlich so gestalten, dass auch Veranstaltungen samt Gastronomieangebot ungehindert möglich ist“, erklärt Bürgermeister Weil die Grundintention.

