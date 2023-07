Wildungsmauer: Stromanschluss für Güterschiffe

Die Anlegestelle in Wildungsmauer ist zu einer größeren Schifffahrtslände ausgebaut worden (die NÖN berichtete). Eines der Kernstücke der neuen Lände sind zwei Landstrom-Anlagen mit 400 Volt. Sie ermöglichen den Anschluss des Bordnetzes von Güterschiffen an die landseitige Stromversorgung, auf Dieselaggregate für die elektrischen Einrichtungen an Bord könne daher während des sogenannten „Liegevorgangs“ verzichtet werden, wie die Wasserstraßenstraßengesellschaft viadonau mitteilt.

In einer mehrmonatigen Testphase soll die Funktionalität und die Nutzung der Landstrom-Anlagen beobachtet und getestet werden. Der Bezug von Landstrom werde während dieser Zeit kostenlos erfolgen. Neben Wildungsmauer wurde ebenfalls in Linz (Oberösterreich) ein Landstrom-Terminal installiert.

Beauftragt wurde das Projekt vom Klimaschutzministerium, die viadonau hat die leitende Planung übernommen. „Wenn wir die Wasserstraße als nachhaltigen, modernen Transportweg weiter ausbauen wollen, ist Innovationsgeist gefragt“, erklärt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Die Versorgung der Schiffe von Land aus mit Strom bringe auf Knopfdruck Verbesserungen für die Umwelt und die Anrainer, sei daher ein wichtiger Baustein, um die Klimaziele im Rahmen des Mobilitätsmasterplanes 2030 zu erreichen.

„ Mit der Inbetriebnahme der ersten Landstrom-Terminals haben wir einen Meilenstein im Hinblick auf eine klimafitte Wasserstraße geschaffen“, ergänzt Hans-Peter Hasenbichler, Geschäftsführer der viadonau. Die zwei Terminals seien ein Startschuss für weitere Vorhaben diese Art an öffentlichen Länden und würden ein Vorteil des Transportweges Donau im Wettbewerb sein.

Die Gemeinde begrüßt ebenfalls den Ausbau der Schiffahrtslände. „Mit den Stromterminals wird erreicht, dass die Aggregate an Bord während der vorgeschriebenen Stopps nicht mehr laufen müssen, die Umwelt in unserer Gemeinde wird spürbar entlastet“, so Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer (ÖVP).