Enzersdorf: ÖVP-Ferienspiel begann mit Besuch bei der WEGA

ÖVP-Gemeinderat Philipp Siegl ist es zu verdanken, dass Kinder aus Enzersdorf und Margarethen vergangenen Donnerstag vom Kommandant-Stellvertreter der WEGA in der Rossauer-Kaserne am Schlickplatz in Wien empfangen wurden. Siegl - selbst Polizist - hat als ersten Programmpunkt des ÖVP Ferienspiels einenaufregendenn Besuch bei der Polizei-Sondereinheit WEGA (Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung) organisiert. Dort stellten Beamte einen echten Zugriff nach, demonstrierten waghalsige Abseil- und Klettermanöver und zeigten, woraus die Ausrüstung eines WEGA-Beamten besteht und wie schwer sie ist. Bestaunen durften die Kinder außerdem den gepanzerten Survivor, der beispielsweise beim Terroranschlag am 2. November 2020 im Einsatz war, und den Wasserwerfer, der in Österreich zum Glück noch nie zum Einsatz kommen musste.

Drei WEGA-Beamte, die aus Sicherheitsgründen namentlich nicht in Medien erwähnt werden wollen, nahmen sich außerdem Zeit, sodass die Kinder selbst ihre Kletter- und Abseilkünste entdecken konnten.

Am Abend ging es dann im Bus voller aufregender Eindrücke retour.

Nächste Woche steht ein Besuch im Varieté Papierfabrik an. Dort dürfen die Kinder hinter die Kulissen des Theaters blicken.