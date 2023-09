Zeltfest der Feuerwehr Scharndorf

Zum traditionellen Zeltfest luden Kommandant Karl Stöhr und sein Team am Wochenende. Den Auftakt machte am Freitag die „Austrian Zumba Lolos“, gefolgt von Manuel Eberhardt mit der steirischen Harmonika. Am Samstag war Party im Discozelt angesagt, am Sonntag spielte nach der von P. Waldemar Staniszewski zelebrierten Feldmesse der Musikverein Höflein zum Frühschoppen auf.

Mario Di Benedetto schenkte Wein aus einer Magnumflasche aus, die er beim Musikerkirtag in Höflein gewonnen hatte. Mit ihm stießen unter anderem Landtagsabgeordneter Otto Auer (ÖVP), Bürgermeister Leopold Zwickelstorfer (ÖVP), Jugendreferentin Christina Wilfinger und Kapellmeister Michael Mauthner vom Musikverein Höflein an. Weiters unter den Gästen: der ehemalige Bürgermeister Hubert Zwickelstorfer, seine Frau Juliane, und der ehemalige Vize Rudolf Trakall mit seiner Frau Maria.