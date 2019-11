Ein gemeinsames Frühstück soll den Menschen eine Gelegenheit bieten, ihre Ideen und Anregungen an die Brucker Grünen heranzutragen. Gleichzeitig will man dabei mögliche neue Mitstreiter für die Ortsgruppe gewinnen. „Die Menschen wollen sich aktiver engagieren und einmischen. Das ist toll und möchten wir unterstützen, indem wir die letzte Hürde mit uns in Kontakt zu treten, schmackhaft gestalten“, so die Grün-Gemeinderäte Roman Kral und Angelika Delfs, die am 16. November von 10 bis 12 Uhr zum Frühstück ins Harry Weiß Haus laden.

Menschen mit guten Ideen, Wünschen, Anregungen, kreativen Ansätzen und Mut sollen sich dabei miteinander vernetzen können. „Wenn sich am Ende jemand auch aktiv in der Grünen Ortsgruppe engagieren mag, ist das ein Gewinn für alle“, so Grünen-Sprecher Roman Kral. Bei einem gemütlichen Bio-Frühstück soll diskutiert werden, was es in Bruck braucht, woran es mangelt, was besonders gut ist.

"Kinderaugen sehen besser"

Am gleichen Tag dürfen von 14 bis 16 Uhr ebenfalls im Harry Weiß Haus auch die jüngsten Brucker und Wilfleinsdorfer im Gemeinderatswahlkampf mitmischen. Bei einem Malworkshop dürfen Kinder jedes Alters ihr eigenes Plakat zu ihrem größten Wunsch für Bruck oder Wilfleinsdorf gestalten. Das beste Plakat soll dann in die Kampagne zur Gemeinderatswahl aufgenommen und plakatiert werden. Die Vorgabe: Das Plakat muss deutlich machen, was es in Bruck braucht – in den Augen des jeweiligen kleinen Künstlers oder der kleinen Künstlerin. „Erwachsenen bleiben oft wesentliche Dinge verborgen. Kinderaugen sehen besser“, so Kral.

Entsprungen ist die Idee den weiblichen Mitgliedern der Grünen. Ziel sei, dass Bruck sich zu einer echten kinderfreundlichen Stadt entwickeln solle.

Farben und Plakatflächen werden bereit stehen. Für beide Veranstaltungen wird um Anmeldung bis 13. November gebeten: bruckleitha@gruene.at