Brucker Volksschule am Hauptplatz ist „gesunde Schule“

Das Netzwerk Gesunde Schule der Österreichischen Gesundheitskasse (OGK) begleitet Schulen mit dem Ziel, dass ein gesundes Umfeld für die Kinder und das Lehrpersonal entsteht. Angeboten werden dafür Workshops, Fortbildungen für die Lehrkräfte, sowie Vorträge für die Eltern. Der Schwerpunkt liegt dabei gleichermaßen auf der körperlichen als auch auf der mentalen Gesundheit.

Die Brucker Volksschule am Hauptplatz nimmt an dem Programm nun schon seit über vier Jahren teil. Und wurde dafür nun als „Gesunde Schule“ in Gold ausgezeichnet. „Die immer höheren Teilnahmezahlen wirken sich definitiv positiv auf die Kinder, Jugendlichen und das Lehrpersonal aus und werden in allen Umfragen bestätigt: Der Gesundheitszustand verbessert sich, die Motivation steigt und damit auch der Lernerfolg“, zeigte sich Robert Leitner von der OGK bei der Verleihung erfreut.