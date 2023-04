„Climate Star“ für Brucker Sonnenfeld

Energiegewinnung und Nahrungsmittelversorgung müssen kein Widerspruch sein. Genau das soll die Agri-PV-Anlage EWS Sonnenfeld in Bruck zeigen. Das Konzept der Doppelnutzung der Pilotanlage überzeugte nun auch die internationale Jury bei der Vergabe des „Climate Star“ von Klimabündnis Europa.

Unter knapp 2.000 Gemeinden und Regionen aus 27 Ländern waren bei der Preisverleihung in Grafenegg 16, die die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen durfte. Die Stadt Bruck war eine davon. Aufgezeigt werden soll damit nicht zuletzt, welche Projekte im Zeichen des Klimaschutzes bereits gut funktionieren. „Die Sieger:innen sind Vorbilder für alle europäischen Gemeinden. Sie animieren dazu, nachhaltig Schritte zu setzen und wegweisende Klima-Projekte ins Leben zu rufen“, so Petra Schön, Geschäftsführerin vom Klimabündnis Niederösterreich.

Umgesetzt wurde das Sonnenfeld in Bruck vom Energiepark Bruck gemeinsam mit der EWS Consulting GmbH. Unterstützung gab es für die 5,5 Hektar große Agri_PV-Anlage vom Klima- und Energiefonds (die NÖN berichtete mehrfach). Seither liefert das EWS Sonnenfeld sauberen Strom für mehr als 1.000 Haushalte. Zwischen den steuerbaren Sonnenkollektoren wachsen unter anderem Weizen, Mohn und Kartoffeln. Weitere Sonnenfeld-Projekte sind bereits in Oberösterreich, der Steiermark und in Tirol in Ausarbeitung.

„Unserem Team ist mit dem EWS Sonnenfeld ein Durchbruch gelungen: Photovoltaik-Komponenten verbrauchen am Sonnenfeld nur rund zwei Prozent der Fläche. Auf 80 Prozent wachsen Lebensmittel und auf den übrigen 18 Prozent sorgt ein Blühstreifen für Biodiversität und Bodengesundheit“, freut sich EWS-Standortleiter Markus Bernardi. Dem pflichtet auch Energiepark GmbH-Geschäftsführer Michael Hannesschläger bei: „Dass wir neben erneuerbarer Energie am Sonnenfeld auch Lebensmittel produzieren und so die regionale Landwirtschaft mitnehmen können, freut uns bei unserem Sonnenfeld ganz besonders.“

Von der Jury ins Kalkül gezogen wurden neben dem Einsatz zukunftsweisender Technologien auch der Fokus auf nachhaltige Forschung und der Wissenstransfer, der durch die Universität für Bodenkultur in Wien gewährleistet ist. In den kommenden drei Jahren werden auf verschiedenen Zonen die Wechselwirkungen der Mehrfachnutzung untersucht, um vor allem den Mehr- oder Minderertrag regionaltypischer Kulturen zu ermitteln. Sensoren und Messinstrumente dokumentieren den Einfluss diverser Parameter auf die Erträge.

