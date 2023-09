Göttlesbrunn: Wiederstein holt wieder Preis für ihren Erdbeerbrand

Der Beerenbrand von Grete Wiederstein bleibt einmal mehr unübertroffen. Bei der Gartenbaumesse in Tulln heimste die Göttlesbrunnerin erneut den Siegerpreis in der Kategorie Beerenobst. Für die Edelbrennerin ist es bereits das vierte Mal in Folge, dass sie in Tulln den Landessieg schaffte. Dreimal wurde der Erdbeerbrand prämiert, einmal ihr Tresterbrand.

Der NÖN hat Wiederstein schon einmal einen Einblick in ihr Erfolgsgeheimnis gewährt. Entscheidend seien die 36 Stunden Mazeration, als die Dauer des Einlegens ins Neutralalkohol, um ihnen das Aroma zu entlocken. Zweifelsohne ist aber ihre Leidenschaft auch ein wesentlicher Faktor ihres Erfolgs. Und da ist die Philosophie nachahmenswert: „Lebensfreude! Arbeit muss Spaß machen“, sagt Wiederstein.