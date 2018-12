Der Kunstsponsoringpreis „Maecenas“ wurde heuer vom Komitee „Initiativen Wirtschaft für Kunst“ gemeinsam mit dem ORF zum 30. Mal vergeben. Die Auszeichnung erfolgt in mehreren Sparten, in der Kategorie „Publikumspreis“ wurde dem Verein „Freunde der Evangelischen Kirche in Hainburg“ für die Unterstützung des Projektes „Martin Luther Kirche in Hainburg“ ein Anerkennungspreis zuteil.

Diese Auszeichnung soll Motor und Anerkennung dafür sein, die Kunst auf den verschiedensten Gebieten zu fördern. Insgesamt waren 304 Projekte eingereicht worden.