Literaturnobelpreisträger Jon Fosse ist Wahl-Hainburger

Die Schwedische Akademie in Stockholm gab am Donnerstag bekannt, dass der Literaturnobelpreis an den Norweger und Wahl-Hainburger Jon Fosse geht. Der Preis ist heuer mit elf Millionen Schwedischen Kronen (930.000 Euro) dotiert, um eine Million Kronen mehr als im Vorjahr. Übergeben wird der Preis traditionell am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel.

Fosses Werk ist überaus vielfältig. Es umfasst Theaterstücke ebenso wie Romane und Kinderbücher. Der gebürtige Norweger übersetzt aber auch - unter anderem Werke von Franz Kafka, Samuel Becket und James Joyce - in seine Literatursprache Norsk (Neunorwegisch). Als einer "der anerkanntesten und meistgespielten Theaterautoren unserer Zeit" verbinde er "eine Verwurzelung in der Sprache und Natur seiner norwegischen Herkunft mit künstlerischen Techniken der Moderne", erläuterte Literaturwissenschafter und Akademiemitglied Anders Olsson im Anschluss an die Bekanntgabe der Schwedischen Akademie. Seine mehr als dreißig Stücke waren - übersetzt in über 40 Sprachen - auf Bühnen in der ganzen Welt in bisher über tausend Inszenierungen zu sehen.

Zuletzt waren es aber vor allem seine Romane, die das deutsche Leserpublikum in den Bann zogen, darunter unter anderem "Melancholie", "Morgen und Abend" und "Das ist Alise". Mit "Der andere Name" startete 2019 sein siebenteiliges Opus magnum, das große Romanprojekt "Heptalogie", auf deutsch. Die deutsche Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel hält bei Band fünf, sie ist im Vorjahr bei Rowohlt unter "Ich ist ein anderer" erschienen. Der zweiteilige Abschlussband "Ein neuer Name" ist für 2024 angekündigt.

Fosse wurde bereits mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, darunter der internationale Ibsen-Preis und der Europäische Preis für Literatur. Nachdem er 2000 in Wien mit einem Nestroy prämiert wurde, meinte er ein Jahr danach im APA-Interview: "Ich habe keinerlei Bedürfnis, als Berühmtheit zu gelten und führe daher momentan eine Art Doppelleben. Natürlich freue ich mich über den Erfolg, aber ich brauche ihn nicht unbedingt."

Jon Fosse wurde am 29. September 1959 im norwegischen Hagesund geboren. Heute lebt er nicht nur in Norwegen, sondern aufgrund seiner dritten Ehe mit einer slowakischen Wissenschafterin zeitweise auch in Hainburg. Dort schätzte man sich am Donnerstag glücklich: "Wir freuen uns", sagte Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP) zur APA. Fosse sei ihm aber persönlich nicht bekannt, so der Stadtchef. Dennoch soll der frischgebackene Träger der prestigeträchtigsten Auszeichnung der Literaturwelt auch von der Gemeinde zu einer Ehrung eingeladen werden, wie Schmid verriet.

Ö1 wiederholt am Sonntag, den 8. Oktober, um 14.05 Uhr eine "Menschenbilder"-Sendung aus dem Jahr 2014. "Schreiben ist hören, nicht sehen" lautet der Titel des Porträts über den nunmehrigen Literaturnobelpreisträger.