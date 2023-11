Urkunde für Bruckerin für ihren Einsatz bei Gesangsevent

Rund 2.500 Kinder und Jugendliche traten beim Landesjugendsingen 2023 in Grafenegg auf. Im Vorfeld wurden zahlreiche Bezirksjugendsingen organisiert, in dem die besten Gesangsleistungen eruiert wurden. Eines davon fand auch in Bruck statt. Und zwar hatte Organisatorin Andrea Linke, Lehrerin an der Volksschule Fischamender Straße, das Event heuer so angelegt, dass es sich auf die gesamte Stadt verteilte. Auf diese Weise erklang fast überall in der Innenstadt der Gesang der Kinder und Jugendlichen.

„Dafür braucht es eine Menge Engagement, Motivationsgabe und Organisationstätigkeiten. Ich bedanke mich herzlich bei allen, die auf hervorragende Weise mitgewirkt haben, die bezirksweisen Vorentscheide zu umzusetzen. Kultur ist ein wertvolles Gut unserer Gesellschaft und spielt für die Heimatverbundenheit und Tradition innerhalb unseres Bundeslandes eine große Rolle“, erklärt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister im Rahmen einer feierlichen Urkundenüberreichung in St. Pölten. Das NÖ Landesjugendreferat und die Bildungsdirektion für NÖ bedankten sich damit bei den Organisatoren der Bezirksjugendsingen und überreichten auch Andrea Linke eine Urkunde.