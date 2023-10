Autobahn-Zubringer Bruck: Markierungen und Signale sollen Wildunfälle reduzieren

Beim Anbringen der Wildwarngeräte: Andreas Habac, Manfred Pschill, Josef Krems, Franz Kögl und Andreas Wastel. Foto: privat

Werbung Herbstgewinnspiel - Shopping Bruck Anzeige Preise im Gesamtwert von € 500,- gewinnen!

D ie Zahl der Wildunfälle nahm in den letzten Jahren vor allem am Autobahn-Zubringer und auf der Pachfurther Straße zu. Die Brucker Jagdgesellschaft will dem jetzt mit Wildschutz-Reflektoren entgegenwirken.