Aktionswoche der Bewegung in Bruck

Für Umweltstadtrat Christian Vymetal (ÖVP) hat der Gewinn des österreichischen Mobilitätspreises im Vorjahr eine ganz besondere Bedeutung. „Das war nur möglich, weil wir im Umweltausschuss als Team gut zusammenarbeiten und jeder engagiert mithilft“, unterstreicht er. Nun gelte es, das „hohe Niveau“ zu halten sowie „weitere auszubauen“, ergänzen Stadträtin Lisa Miletich (SPÖ) und Gemeinderat Roman Kral (Grüne).

Einen Schritt in diese Richtung will das Organisationsteam der Brucker Mobilitätswoche unternehmen. Sie findet im Rahmen der 21. Europäischen Mobilitätswoche von 16. bis 22. September und steht heuer unter dem Motto „Mix and Move! klimafreundlich mobil“. Die Stadtgemeinde hat mit der Klima- und Energie-Modellregion (KEM), Partner sind hier die Nachbarn Höflein und Göttlesbrunn sowie der Energiepark, und weiteren Partnern ein Wochenprogramm gestaltet.

Erstmalig Radwandertag nach Göttlesbrunn

Gestartet wird die Mobilitätswoche am 16. September mit einem „Geh-schichtlichen“ Stadtspaziergang durch die historische Altstadt. Erstmalig sind auch die KEM-Partner Brucks dabei, am Programm steht am Samstag ein Radwandertag von Bruck über Höflein zum Dorfplatz in Göttlesbrunn. Am Samstagnachmittag lädt die evangelische Pfarre zu einer Vortragsreihe zum Thema „Verkehr“.

Der letzte Tag der Brucker Mobilitätswoche steht dann ganz im Zeichen des Fahrrades beziehungsweise des europäischen autofreien Tages. So wird am 22. September „der gesamte Hauptplatz für zahlreiche Aktivitäten autofrei, also gesperrt“, verkündet Organisator Christian Vymetal. Am Vormittag wird es Fahrradtrainings, organisiert durch den Kneipp Aktiv-Club Bruck, für die Volksschüler geben. Am Nachmittag können alle Interessierten E-Bikes oder Lastenfahrräder testen, Infos zu Radfahren oder Radwegen einholen und sich auf skurrile Drahtesel, zur Verfügung gestellt vom Radl-Salon, wagen.

Ziel der Europäischen Mobilitätswoche ist es, klimafreundliche Mobilitätsformen wie zu Fuß gehen, Radfahren oder die Nutzung der Öffis in den Vordergrund zu stellen.

