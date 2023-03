Anerkennung für Mobilitätswoche in Bruck, Höflein und Göttlesbrunn

Erstmals nahm im Vorjahr nicht nur Bruck, sondern die gesamte Klima- und Energiemodellregion (KEM) an der Europäischen Mobilitätswoche teil. Für die zahlreichen Aktionen in den drei Gemeinden Bruck, Göttlesbrunn-Arbesthal und Höflein gab es jetzt eine Urkunde, die von KEM-Managerin Irene Schrenk den Bürgermeistern überreicht wurde. Zusätzlich wurde im Dezember bereits die Stadtgemeinde Bruck für ihr besonders herausragendes Engagement im Rahmen der Mobilitätswoche ausgezeichnet. 2022 war eines der Highlights der gemeindeübergreifende Radwandertag. „Die Auszeichnungen, Urkunden und die Vorbildfunktion von Bruck für viele Nachbargemeinden motivieren uns, heuer wieder mit verschiedenen Aktionen und Aktivitäten an der europaweiten Aktion teilzunehmen“, sind sich Bürgermeister Gerhard Weil, Irene Schrenk vom Energiepark Bruck und das gesamte Organisationsteam einig.

Fix ist, dass auch heuer alle drei KEM-Gemeinden wieder aktiv bei der Mobilitätswoche mitmachen. Ziel dabei ist es, die Bevölkerung für klimafreundliche Mobilität zu sensibilisieren, Aufmerksamkeit für Verkehrsprobleme zu schaffen und umweltverträgliche Lösungen zu suchen.

