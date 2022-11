Die Teufel sind los in der Stadt

Werbung

Der Perchtenverein „Teufelslegion Hainburg-Bad Deutsch-Altenburg“ feiert heuer sein zehnjähriges Bestehen.

„Wir haben ein besonderes Programm auf die Beine gestellt, der erste Lauf im Gasthof Hoffmann in Deutsch Haslau ist bei den Zusehern sehr gut angekommen“, berichtet Obmann Alexander Wald.

Die Show dauert eine gute halbe Stunde und erzählt eine kleine Geschichte. Zwei Freunde sprechen abends dem Alkohol zu und spielen Karten. Sie bemerken eine seltsame Gestalt und versuchen sie zu fangen. Plötzlich tauchen die Perchten aus der Dunkelheit auf, stecken die beiden Zecher in einen Käfig und entfesseln ein wahres Pandämonium aus Lärm und pyrotechnischen Effekten.

Die Teufelslegion hat rund 30 Mitglieder, 15 davon sind aktive Läufer. Die Saison ist ausgebucht. Nächster Termin ist in Hainburg bei „PD’s Café“ vis-à-vis des Ungartores am 3. Dezember.

Das Jubiläum wird offiziell am 7. Dezember begangen. „Wir werden eine Krampustour durch Hainburg unternehmen“, erzählt der Obmann. An drei Stationen (Musikschule um 16 Uhr, Hauptplatz beim Brunnen um 17.30 Uhr und Mathias Tatzmannplatz gegen 19 Uhr) wird Halt gemacht und Süßigkeiten an die jüngsten Fans verteilt.

„Dabei kann man uns kennenlernen und Fotos machen“, so Wald. Am 9. Dezember wird erstmals die Bezirkshauptstadt heimgesucht, es folgt am 10. Dezember ein Lauf in Bad Deutsch-Altenburg.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.