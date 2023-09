Kurzentrum: Erstes Konzert nach Corona

Unterstützt von der Kurkommission der Gemeinde Bad Deutsch-Altenburg fand am Samstag das erste Konzert im Kurzentrum nach Corona statt. Zu Gast war die Marktmusikkapelle Eberschwang (Oberösterreich), die heuer ihren 160. Geburtstag feiert. Durchs Programm führte Obmann Viktor Felbermayr: „Wir haben auf unserer Playlist für jeden etwas dabei“. Er hatte nicht zuviel versprochen: vom bekannten „Böhmischen Traum“ bis zum Bozner Bergsteiger Marsch waren traditionelle Werke zu hören, die sich mit dem Medley „Abba Gold“, dem Lied „In the Stone“ der 70er-Band „Earth, Wind and Fire“ und Fendrichs „I am from Austria“ abwechselten. Die Musiker waren bestens aufeinander eingespielt, immerhin absolvieren sie rund hundert Auftritte im Jahr. Darüber hinaus verfügt die Kapelle über hervorragende Solisten, wie sich beispielsweise im „Solo Trommler Marsch“ zeigte. Szenenapplaus gab´s für die Gesangseinlagen von Josef Schausberger, vor allem für seine Interpretation von Louis Armstrongs „Wonderful World“. Auch der Nachwuchs kann sich hören lassen, vor allem Elisa Groß, die als angehende Kapellmeisterin und als Sängerin überzeugte.

Kurdirektor Friedrich Eisenbock begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Petra Wagener (SPÖ) und Vizebürgermeister Markus Keprt (FPÖ, Vorsitzender der Kurkommission). „Das Konzert ist für uns eine Rückkehr zur Normalität, es werden weitere Events folgen“, so Eisenbock, der sich für die Organisation besonders bei Mitarbeiterin Priska Schultz, Brigitte Reiner-Schirmbrand und Rudolf Reiner, und Edith Kalb bedankte.