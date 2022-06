Österreichs Juni-Temperaturrekord mit 36,7 Grad erneut übertroffen

Werbung Computer Köck Anzeige Sicher gegen Cyberkriminalität

Vor zehn Tagen, am Sonntag, dem 19. Juni, haben sich die Temperaturen in Österreich erstmals an die jeweiligen Bundesländerekorde für Juni genähert. Und in Vorarlberg wurde der bisherige Höchstwert dann knapp übertroffen: 36,5 Grad war es um 15.00 Uhr in Feldkirch heiß. Die Bundeslandrekorde für Juni blieben mit den 36,5 Grad in Vorarlberg und 38,6 Grad in Niederösterreich (Waidhofen/Ybbs 2013) unverändert.

Anlass zur Freude sind diese Rekorde als weitere Marksteine der Klimakrise allesamt keine, die aus den extremen Temperaturen resultierenden Unwetter haben das ganze Monat hindurch immer wieder für schwere Schäden in ganz Österreich gesorgt. In der Nacht auf Mittwoch war dann der Raum Villach ein Zentrum der Wetterextreme. Auch ein Mann kam bei einem Murenabgang in Treffen ums Leben. Neben Kärnten war auch der Salzburger Lungau stark betroffen, in Tamsweg wurde am Mittwochvormittag Zivilschutzalarm wegen Hochwasser ausgelöst, jedoch hat sich die Situation im Laufe des Tages dort wieder entspannt.

Keine Nachrichten aus Bruck mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.