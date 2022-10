Tierschutzpreis für „Pipiland“

Der niederösterreichische Tierschutzpreis 2022 geht heuer in den Bezirk Bruck. „Wir freuen uns, dass erkannt wird, auch Hühner sind Lebewesen und haben unseren Respekt verdient“, erklärt Nina Hofstädter, Obfrau der Initiative „Rette Dein Huhn“.

Der Verein betreibt Österreichs einziges Tierheim für Geflügel und erhielt am Welttierschutztag die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung. Auf dem Gelände namens „Pipiland“ werden vor allem ausgemusterte Legehennen betreut (die NÖN berichtete mehrfach). Die Hennen werden nach rund 16 Monaten, wenn ihre Legeleistung nachlässt und sie eine Pause einlegen, für den Betrieb nicht mehr rentabel. Sie werden „ausgestallt“ und geschlachtet, gleichgültig, ob Boden-, Freiland- oder Biohaltung. „Rette dein Huhn“ holt diese Hennen ab und vermittelt sie nach Möglichkeit an einen Platz, an dem sie artgerecht alt werden können. Tiere, die niemand übernimmt, bleiben in „Pipiland“, wo auch überzählige oder zu laute Hähne, Enten, Gänse und sogar Perlhühner untergebracht sind.

Das Preisgeld kann der Verein gut brauchen. „Die Kosten für das Futter sind im letzten Jahr enorm gestiegen, auch der Strom für die Quarantäne und Krankenstation ist viel teurer geworden“, berichtet die Obfrau, die sich wie alle anderen Vereinsmitglieder ehrenamtlich engagiert. „Rette dein Huhn“ ist auf Spenden und Sponsoren angewiesen.

