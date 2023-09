Mitarbeiter-Suche ist schwierig im Bezirk Bruck an der Leitha

Für den Mannersdorfer Sozialstadtrat Franz Daxböck (SPÖ) hatte das städtische Freibad eine „gute Saison, obwohl das Wetter nicht immer mitgespielt hat“. Das beschauliche Freibad erfreut sich jedenfalls ungebrochener Beliebtheit. Erst vergangenes Wochenende wurde der Saisonrekord mit über 800 Gästen an einem Tag aufgestellt. Highlights waren zweifelsohne die mittlerweile Kult gewordene „Badolympiade“ und der zum zweiten Mal stattgefundene Schwimmkurs für Kinder ab vier Jahren, der auch heuer wieder sehr gut besucht war.

Beim Personal gibt es eine Veränderung in Form eines zusätzlichen Bademeisters, womit das Freibad nun insgesamt über vier verfügt, die ihren Dienst jeweils im Tandem versehen. Ende September, nach Saisonende, steht eine erneute Prüfung durch den TÜV an, bei der sich entscheiden wird, welche Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen. Daxböck ist jedoch guter Dinge, dass „alles in Ordnung ist“ und fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass wir eine erfolgreiche Saison hinter uns haben ohne Unfälle und möchte mich beim Personal des Freibades für ihren tollen Einsatz und die gute Zusammenarbeit bedanken.“

Von einer durchschnittlichen Saison im Bergbad geht man in Hainburg aus. „Während der Hitzewelle war es voll, dafür hat es zu Beginn der Badesaison und Anfang August geregnet“, berichtet Bürgermeister Helmut Schmid (ÖVP). Mit rund 58.700 Badegästen könne man aber jetzt schon rund 1.500 Gäste mehr als im Vorjahr verzeichnen. „Wobei man dazu sagen muss, dass voriges Jahr die erste richtige Saison nach Corona war“, ergänzt der Stadtchef. Im Bergbad sind fünf Bademeister, dazu Kassa-und Reinigungskräfte beschäftigt. Da ein Bademeister in Pension geht, werde für nächstes Jahr ein Nachfolger gesucht. „Kompetente Mitarbeiter sind schwierig zu finden“, sagt Schmid. Die Anforderungen sind erheblich, immerhin zeichneten sich die Hainburger Bademeister heuer als Lebensretter aus, als eine Dreijährige nach einem Badeunfall reanimiert werden musste.

Was die Infrastruktur betrifft, sei das Bergbad gut in Schuss. „Nächste Woche werden wir uns zusammensetzen und den Sanierungsbedarf erheben“, so Schmid. Größere Reparaturen seien aber nicht vorgesehen. Heuer sei der Beachvolleyballplatz neu hergerichtet worden, auf der Anlage könnten jetzt sogar offiziell Turniere gespielt werden.

Durchaus zufrieden zeigt man sich auch im Ebergassinger Freibad mit der heurigen Saison: „Die Besucherzahlen sind fast gleich wie im Vorjahr, sogar etwas mehr“, erzählt die langjährige Kassierin Michaela Bauer, dass man heuer 32.000 Besucher gezählt habe. Im Schnitt bedeute das rund 1.000 Besucher, an sehr heißen Tagen sogar an die 2000 Besucher. „Durch die beiden Coronajahre haben wir viele neue Gäste. Hauptsächlich aus Wien“, so Bauer.

Kantinen-Pächter wollen 2024 kürzer treten

Nicht ganz so glücklich mit der Saison zeigt sich die Kantinenpächter Dieter und Nina Rozboril. „Die Badesaison war im Jahr 2023 sehr durchwachsen. Im Mai und Juni war fast kein Umsatz in der Kantine.“ Dafür sei es aber im Juli und August zwei heiße Wochen lang gut gelaufen.Da die Kantine nur rund dreieinhalb Monate geöffnet haben kann, sei es auch schwierig, Personal zu finden. Insgesamt sei die Saison der von 2021 ähnlich gewesen. „Es muss sehr heiß sein, damit die Gäste kommen. Wenn sie da sind, konsumieren sie auch“, weiß Rozboril, der neben der Kantine in Ebergassing auch die im Mannersdorfer Freibad betreibt. Für das nächste Jahr überlegen die beiden, nur mehr eine der beiden Badkantinen weiterzupachten. „Da Ebergassing in der Pacht sehr teuer ist, werden wir voraussichtlich nur mehr Mannsdorf weiterbetreiben. Wir werden das durchrechnen und dann entscheiden“, so Rozboril.