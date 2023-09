Höflein hat nun sein eigenes „Landeplatzl“

„Ein gemeinsames Platzl zum Sitzen, Kommunizieren, Jausnen oder Zusammenkommen. Nicht nur im Ort, sondern auch in der Umgebung“, erläutert Bezirksbäuerin Annemarie Raser den Gedanken hinter dem „Landeplatzl“. Als zweite Gemeinde im Bezirk hat Höflein „Am Anger“ einen dieser Verweilorte geschaffen. „Der Sinn dieser Platzl ist, dass man sich Zeit nimmt, beisammenzusitzen. Die Gesellschaft zur Gemeinsamkeit zu bringen“, bestätigt Bürgermeister Otto Auer (ÖVP).

Nebeneffekt der Wanderrouten von Platz zu Platzl soll auch sein, Niederösterreich sauber zu halten. Der Radfahrer oder Wanderer ist aufgefordert mitzuhelfen, achtlos weggeworfenen Müll am Weg mitzunehmen. Diese Aktion trägt den Namen Plogging und vereint Spazieren, Wandern, Laufen und gleichzeitig für eine saubere Umwelt zu sorgen.

Am Tag der Präsentation und Eröffnung hat das Wetter zwar nicht mitgespielt, das Gemeinsame kam dennoch nicht zu kurz. Für die Anwesenden gab es Verpflegung in Form von hausgemachten Kuchen und Wein von den Winzern aus dem Ort – ganz nach dem Motto „Für a guats Miteinand bei uns am Land“.