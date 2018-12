Am 7. Jänner beginnen die Bauarbeiten an einem viel diskutierten Projekt: Die Bahnkreuzung an der B15 bekommt eine Überführung. Rund 4.200 Fahrzeuge queren die Kreuzung jeden Tag, und müssen dabei bis dato mit längeren Wartezeiten rechnen.

Um das zu ändern, wird die Straße vom 11. Jänner bis Ende November 2019 gesperrt. Auch eine zweite Bahnkreuzung mit der Wasserturmstraße, die sich direkt nach jener mit der B15 befindet, wird aufgelassen. Während der Sperre wird außerdem nicht nur die Überführung gebaut, sondern auch die B15 generalsaniert.

Von den 4,2 Millionen Euro an Kosten für das Gesamtprojekt übernimmt das Land 2,4 Millionen, die ÖBB 1,8 Millionen. Eine Umleitung wird über Ebergassing, Gramatneusiedl und Reisenberg führen. Der Anrainerverkehr sowohl von Ebergassing als auch von Götzendorf aus soll mit Einschränkungen möglich sein. VP-Landesrat Ludwig Schleritzko lobt, dass die Verkehrssicherheit maßgeblich erhöht wird. „Das ist trotz der Sperre ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk“, so VP-Bürgermeister Kurt Wimmer.