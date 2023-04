Feuerwehr Wolfsthal lud zum Frühlingsball

Heuer fand endlich - so fanden Besucher und die Mitglieder der Feuerwehr - wieder ein Frühlingsball der Feuerwehr Wolfsthal statt. Nach der coronabedingten Pause wurde mit der Planung für diese Veranstaltung schon vor Monaten begonnen. Speisen, Rahmenprogramm, Dekoration und Unterhaltungskünstler werden gemeinsam von den Mitgliedern der Feuerwehr ausgesucht. „Vom Diplomingenieur über Lehrer und Mechaniker ist die gesamte Gesellschaftsschicht unter unseren Kameraden verteten“, so Kommandant Harald Hauk. Und von diesen gemeinsam wird auch der Ball ausgerichtet. Von Essen bestellen, Saal schmücken, Tische und Bänke aufstellen bis zur Einteilung des Personals, Kochen und Servieren will alles organisiert sein. Die Vor - und Nachbereitung dauert 4 Tage und es arbeiten bis zu 20 Personen am Gelingen. „ Wir kochen selbst, Schnitzel und Salate werden frisch zubereitet“, so Doris Niefergall.

Auch die Tanzeinlage erfordert viel Einsatz. Die diesjährige Eröffnung war sehr berührend gestaltet und war von Kertin Dreml choreografiert. Musikalisch begleitet wurden die Damen und Herren vom „Trio Alpensound“, das für Unterhaltug und Tanzmusik an diesem Abend sorgte.

Harald Hauk eröffnete mit der Begrüßung der Ehrengäste die Veranstaltung. Neben Bürgermeister Gerhard Schödinger (ÖVP) mit Gattin und Vizebürgermeister Michael Peterka (ÖVP) waren Feuerwehrkollegen aus umliegenden Gemeinden zu Gast. Nach der Pause von drei Jahren war das Fest mit rund 160 Besuchern restlos ausverkauft und es wurde bis in den Morgen ausgelassen gefeiert.

Die Feuerwehr wird um den Reinerlös neue Gerätschaften kaufen

Martin Palenik und Doris Niefergall waren für das Service im Saal zuständig Foto: trsek, trsek

Ein Teil des Eröffnungskommitees: Lukas Korseska, Kerstin Dreml, Vanessa Grois und Mario Müller Foto: Trsek, trsek

Die Eröffnung nahm das Jungdamen- und -herrenkomitee vor. Foto: trsek, trsek

Gratulierten Marta Schödinger zum Geburtstag: Andreas Niefergall, Christoph Bieber und Harald Hauk. Foto: FF Wolfsthal

Bürgermeister Gerhard Schödinger, Andreas Niefergall, Walter Hartl, Christoph Bieber und Harald Hauk. Foto: FF Wolfsthal

