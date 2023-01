Bauern tanzten in der Höfleiner Limeshalle

Werbung

In festlicher Tracht strömten die Gäste am Freitagabend in Scharen durch den Schnee zum Bezirksbauernball in die Limeshalle in Höflein. Nach einem Volkstanz zur Eröffnung wurde es mit den Mostlandstürmern zünftig. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt. Mit dabei waren unter anderem Landwirtschaftskammer-Präsident Johannes Schmuckenschlager, Landtagsabgeordneter Gerhard Schödinger, Bundesrat und Bürgermeister Otto Auer, sowie Landjugend-Landesleiterin Anja Bauer.

